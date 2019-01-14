2019-01-14T10:04:54+03:00
Общество

Мама собирала: Жительница Кузбасса передала телефоны в колонию сыну в банке с джемом

Запрещенные предметы также лежали в бисквитном рулете, туалетной бумаге, стиральном порошке и шампуне
Екатерина БОРМОТОВА
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Предприимчивая мать подготовила банку с двойным дном Фото: ГУ ФСИН по Кемеровской областиПредприимчивая мать подготовила банку с двойным дном Фото: ГУ ФСИН по Кемеровской области
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В Юрге женщина передала в колонию сыну четыре телефона и сим-карту, которые спрятала в банке с джемом, бисквитном рулете, рулоне туалетной бумаги, стиральном порошке и шампуне. Нарушительнице грозит штраф.

Жительница Юрги решила передать сыну, который отбывает наказание в колонии №41, запрещенные вещи – четыре сотовых телефона и сим-карту. Чтобы посылка дошла до адресата, предприимчивая мать спрятала запрещенные предметы в банке с джемом с двойным дном, бисквитном рулете, рулоне туалетной бумаге и стиральном порошке. Сим-карта лежала в шампуне.

Передачка содержала четыре телефона и сим-карту Фото: ГУ ФСИН по Кемеровской области

Передачка содержала четыре телефона и сим-карту Фото: ГУ ФСИН по Кемеровской области

- Примечательно, что практически на всех изделиях была сохранена заводская упаковка, - сообщили в ГУ ФСИН по Кемеровской области.

В отношении матери осужденного подготовлены материалы об административном правонарушении, которые будут направлены в суд города Юрги. В данный момент проводится служебная проверка.

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