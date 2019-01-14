Здесь жить нельзя: Жильцы новокузнецкой многоэтажки покидают свои квартиры

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что один из девятиэтажных домов в Новоильинском районе Новокузнецка подлежит срочному расселению и сносу. Глава города Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию.

В течение месяца жильцы дома №14 по проспекту Запсибовцев должны покинуть свои квартиры навсегда: дом будет снесен. Каждой семье будут выделены деньги, равнозначные стоимости квартиры, для того, чтобы жильцы злополучного дома смогли приобрести новое жилье. Запланирована и надбавка в 20 процентов от стоимости квартиры: эти деньги будут пригодятся при переезде и возможном ремонте нового жилья. Кроме того, администрация города окажет помощь в переезде и оформлении документов.

Столь экстренный переезд жильцов целого дома связан с тем, что само здание признано аварийным. Несмотря на то, что внешне дом ничем не отличается от остальных и сами жильцы в большинстве своем не замечают ничего необычного, здесь находиться нельзя. Еще в феврале работники управляющей компании обнаружили в подвале разрушение связующих несущих конструкций дома и сообщили об этом в администрацию города. Была заказана экспертиза на проведение инженерно-геологических изысканий, обследование и оценка технического состояния конструкций дома, установлены маячки. Экспертное заключение было готово в конце декабря 2018 года, и оно подтвердило худшие опасения: все дефекты относятся к аварийной категории и людям нужно как можно скорее покинуть здание.

- Мы уже ничего не можем сделать ни с конструктивом дома, ни с грунтами. Более того, любое вмешательство приведет к ускоренному разрушению, - сообщил Сергей Кузнецов. – Этот дом необходимо сносить. Мы поставили в известность губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и приняли решение о выделении денежной компенсации.

В первый же рабочий день 2019 года состоялось собрание, на котором жильцам дома разъяснили все аспекты ситуации в которой они оказались. Сейчас жильцы 53 квартир (из 64, расположенных в доме) уже предоставили все необходимые документы.

- Я уже переговорил с застройщиками, и они готовят реестр квартир, которые могут быть предоставлены жильцам дома на Запсибовцев. Те, кто хочет получить денежную компенсацию, получат деньги, - отметил Сергей Кузнецов.

Глава города также отметил, что остальным домам, которые находятся рядом, ничего не угрожает. А для того, чтобы полностью быть уверенными в этом, заказано полное гидрологическое исследование этого района. Результаты исследования будут готовы в течение ближайших месяцев.

В течение месяца жильцы дома №14 на проспекте Запсибовцев должны покинуть свои квартиры. Кто-то уже сейчас переехал к родственникам, кто-то готов на время поиска нового жилья перебраться в маневренное. Дом пока выглядит прочным и сам рухнуть не сможет. Однако любые подвижки почвы – таянье снега или подземные толчки могут спровоцировать его разрушение. Как только все жители покинут свои квартиры и будет готов проект, дом будет снесен. По предварительным данным, это произойдет с началом весны.

- С риэлторами Новокузнецка будет проведена работа, чтобы не допустить роста цен на рынке вторичного жилья, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка. – Этот вопрос будет находиться на контроле у главы города.