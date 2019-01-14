Военные рассказали, как попасть в президентское кадетское училище в Кемерове

В сентябре 2019 года в Кемерове заработает Президентское кадетское училище. Военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьев рассказал, как туда можно будет поступить.

Как отметил военком, документы, регламентирующие работу кемеровского училища, пока не готовы. Поэтому все нюансы будут известны позже. Сейчас известно, что учебное заведение будет принимать мальчиков с пятого класса и обучать до 11-го.

Прием в училище будет проходить на конкурсной основе. Чтобы ребенок мог претендовать на место в училище, родители должны представить заключение врачей о состоянии здоровья, должна быть группа №1 или № 2, документы об уровне образования, а также сведения о физической подготовке и общественных успехах. Список всех документов можно узнать в военкоматах.

Родители должны подать документы с 15 апреля до 1 июня на имя начальника училища. Приемная комиссия, которую назначит министр обороны, после рассмотрения всех личных дел кандидатов до 20 июня утвердит списки тех, кто сможет принять участие во вступительных экзаменах. Экзамены пройдут с 1 по 15 июля. Поступающим нужно будет сдать Русский язык, Математику и Иностранный язык.

По результатам экзаменов и оценки личных дел комиссией будет выставлен балл каждому кандидату. Отметим, что при равных оценках преимущество получают сироты, дети военных и госслужащих, чья работа обязывает проходить срочную службу.

Приказ о зачислении в Президентское кадетское училище подписывает министр обороны. Затем родители получают извещение, в котором указана дата прибытия кадета в училище. В учебном заведении ребенку выдается форма, его размещают в жилом корпусе.

Как отмечает Герман Воробьев, обучение в кадетском училище строится на воспитании будущих защитников отечества или госслужащих. В училище будут действовать правила воинской вежливости и распорядок дня.

– С учетом того, что пребывание в училище круглосуточное, обеспечивается научно обоснованное сочетание: обучение, труд, отдых, лечебно-оздоровительные мероприятия. В распорядке дня предусматривается проведение учебных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, а также выделяется время для отдыха обучающихся, – отметил военный комиссар. – За нарушение устава училища предусмотрены дисциплинарные взыскания, вплоть до исключения.

Пока нельзя сказать точный список всех дисциплин, которые будут изучать кадеты. Однако с самого начала было известно, что акцент будет сделано в обучении информационным технологиям. В Президентском училище будут работать педагоги из Кемерова.

– Кузбасс обладает преподавательским составом, который может качественно и достойно проводить подготовку ребят, – отметил Воробьев.

Напомним, что о строительстве в Кемерове Президентского кадетского училища стало известно еще летом 2018 года. Оно появится между бульваром Строителей и Ленинградским проспектом рядом с Красным озером. На первом этапе, до августа 2019 года, будет построен учебно-административный корпус, медпункт, спальный корпус на 360 мест, столовая, крытый спорткомплекс. Кроме того, на территории будет стадион и десяток спортивных площадок.

В сентябре 2019 года училище примет 360 кадетов. После строительства еще двух спальных корпусов количество учащихся увеличится до 840 человек.