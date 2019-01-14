Где установят купели на Крещение 2019 в Кемерове

В Кемерове на Крещение 2019 организуют пять купелей. Специалисты напомнили о правилах безопасности при погружении в прорубь.

Купели будут организованы в следующих местах: озеро Красное в Ленинском районе, источник у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской в Рудничном районе, река Томь в зоне отдыха «Чайка» на улице 4-я Заречная, купель Храма прихода Воскресения Христова в микрорайоне 7Б и база «Центра ГИМС МЧС России по Кемеровской области».

Для безопасности на местах проведения обряда купаний с 22.00 18 декабря до 24.00 19 декабря будут дежурить полицейские.

Кроме того, для тех, кто собирается погружаться в прорубь в эти дни, специалисты управления по делам ГО и ЧС напомнили правила безопасности. В частности, перед нырянием в прорубь необходимо разогреть тело, сделав разминку. К проруби нужно подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не стоит находиться в проруби более минуты. После окунания растереться махровым полотенцем и одеться в сухую одежду.

Также специалисты рекомендовали кемеровчанам, имеющим заболевания носоглотки, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы, не экспериментировать с ледяной водой.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, где на Крещение 2019 будут организованы купели в Новокузнецке.