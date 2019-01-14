2019-01-14T16:55:41+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбасских журналистов с Днем печати

13 января страна отметила профессиональный праздник сотрудников российской печати
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев поздравил кузбасских журналистов с Днем печати. Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиСергей Цивилев поздравил кузбасских журналистов с Днем печати. Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области
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В минувшее воскресенье в России отмечали День печати. Работников всех кузбасских редакций с профессиональным праздником поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Свою рабочую неделю глава региона начал с поездки в Березовский, где уже 54 года выпускается газета «Мой город». Здесь Сергей Цивилев пообщался с ветеранами профессии, познакомился с работниками редакции и с юнкорами - подрастающей сменой нынешних журналистов.

Сергей Цивилев отметил, что для многих жителей региона, особенно отдаленных районов, именно газеты по-прежнему остаются одним из главных источников информации - оперативной и достоверной. Именно поэтому пресса должна получать поддержку территорий и области.

- Сегодня газета - не просто источник горячих новостей, но и дискуссионная площадка, возможность услышать проблемы и мнение жителей, что дает возможность предметно менять города и регион к лучшему, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Выражаю огромную благодарность и признательность всем работникам кузбасской печати за объективность, ответственный подход к делу, уважение и внимание к аудитории. Желаю вам дальнейших творческих успехов, острого пера, благодарных читателей, смелых идей и ярких материалов!

Также губернатор Кемеровской области поддержал желание журналистов повышать свой профессиональный уровень. Именно поэтому в 2019 году в Кузбассе пройдет крупный медиафорум, в котором примут участие журналисты со всей страны.

- У Кузбасса есть опыт и все возможности, чтобы организовать подобное мероприятие и принять экспертов самого высокого уровня, - заметил Сергей Цивилев.

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