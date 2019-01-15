2019-01-15T14:43:02+03:00
Общество

Сергей Цивилев обсудил вопросы личной безопасности кузбассовцев

В администрации области прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
Ирина АВТУШКО
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Руководители областных ведомств обсудили, как не допустить пожаров и взрывов газа. Фото: АКОРуководители областных ведомств обсудили, как не допустить пожаров и взрывов газа. Фото: АКО
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В администрации области прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Сергея Цивилева. Главной темой стали вопросы личной безопасности граждан. Особое внимание эксперты уделили вопросам профилактики и предотвращения пожаров и недопущения взрыва бытового газа в жилых домах.

По словам Сергея Цивилева, сейчас необходимо учитывать понижение температуры воздуха на территории области и нагрузку на отопительные системы и электрооборудование.

- Важно выработать реальные меры по скорейшей стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей, особенно детей, а также разработать реальные меры по обеспечению безопасности при использовании и содержании газового оборудования в жилых помещениях многоквартирных жилых домов, - отметил глава региона.

Основными причинами пожаров, по данным Главного управления МЧС России по Кемеровской области, являются нарушения правил безопасности при эксплуатации печей, неосторожность при курении и неисправность электрооборудования. В период 1 по 8 января 2019 года в области произошло 158 пожаров – на 62 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С целью недопущения пожаров специалисты проводят обследование многоквартирного жилого фонда и частных домовладений, обходы населения из категории риска. Также обсуждался вопрос о продолжении работы по установке пожарных извещателей, операций «Шок» и «Пламя» и других профилактических мер.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасного обращения с газовым оборудованием. В Кузбассе газифицировано 419 многоквартирных домов, из них 347 имеют внутридомовое газовое оборудование. Большая часть из них расположена в Кемерове — 320 домов.

По словам начальника кузбасской Госжилинспекции Ирины Гайденко, главная причина большинства происшествий с газом — халатность самих жителей и пренебрежение правилами пользования газом в быту. Сейчас ведомством разработаны памятки по обращению с бытовым газом, которые будут размещены в подъездах. Будут проведены дополнительные проверки в домах, организованы проверки УК и ТСЖ, которые обслуживают газифицированные многоэтажки. Кроме того, по мнению участников заседания КЧС необходимо закрепить ответственность собственников квартир за исправность и профилактику оборудования на законодательном уровне. Принято решение обратиться с такой инициативой в федеральные органы законодательной власти.

Также по итогам заседания решено во время домовых обходов проводить осмотры не только печей и системы отопления, но и состояния электропроводки, усилить профилактическую работу с населением, организовать работу по выявлению бесхозных зданий, нежилых квартир и домов, которые используют для проживания лица без определенного места жительства, ограничение доступа на неэксплуатируемые объекты.

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