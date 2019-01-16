Через Кузбасс прошел эшелон с легендарными танками Т-34

16 января на вокзал Юрги прибыл состав с легендарными танками Т-34. Колонну боевой техники встречали ветераны, военнослужащие, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его заместители и жители области.

В честь прибытия поезда прошел праздничный митинг, был организован концерт, работала полевая кухня. Немало теплых слов была сказано в адрес ветеранов войн, а также нынешних военнослужащих. В речи, обращенной к встречающим эшелон с танками, сергей Цивилев отметил и заслугу кузбассовцев в победе в Великой отечественной войне.

16 января на вокзал Юрги прибыл состав с легендарными танками Т-34. Фото: СНДКО

- Каждый второй танк Т-34 был одет в броню, изготовленной на нашем Кузнецком металлургическом комбинате. Более 35 тысяч танков было изготовлено во время войны, и в этих танках - труд наших отцов и дедов, - сказал Сергей Цивилев.

30 боевых танков Т-34 России передал Лаос. Они были доставлены во Владивосток, а тепет следуют в Московскую область. В некоторых городах эшелон делает остановки – такие, как в Юрге. В будущем технику планируют использовать при проведении парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.