2019-01-16T09:54:04+03:00
Общество

Через Кузбасс прошел эшелон с легендарными танками Т-34

Колонну боевой техники встретил губернатор Сергей Цивилев
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Колонну с легендарными танками Т-34 встретил губернатор Сергей Цивилев. Фото: СНДКО.Колонну с легендарными танками Т-34 встретил губернатор Сергей Цивилев. Фото: СНДКО.
Изменить размер текста:

16 января на вокзал Юрги прибыл состав с легендарными танками Т-34. Колонну боевой техники встречали ветераны, военнослужащие, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его заместители и жители области.

В честь прибытия поезда прошел праздничный митинг, был организован концерт, работала полевая кухня. Немало теплых слов была сказано в адрес ветеранов войн, а также нынешних военнослужащих. В речи, обращенной к встречающим эшелон с танками, сергей Цивилев отметил и заслугу кузбассовцев в победе в Великой отечественной войне.

16 января на вокзал Юрги прибыл состав с легендарными танками Т-34. Фото: СНДКО

16 января на вокзал Юрги прибыл состав с легендарными танками Т-34. Фото: СНДКО

- Каждый второй танк Т-34 был одет в броню, изготовленной на нашем Кузнецком металлургическом комбинате. Более 35 тысяч танков было изготовлено во время войны, и в этих танках - труд наших отцов и дедов, - сказал Сергей Цивилев.

30 боевых танков Т-34 России передал Лаос. Они были доставлены во Владивосток, а тепет следуют в Московскую область. В некоторых городах эшелон делает остановки – такие, как в Юрге. В будущем технику планируют использовать при проведении парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 2
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, подкаст]
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 1
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [видео, подкаст]
Новости 24
В Кузбассе около 1 000 полицейских будут обеспечивать порядок на Крещение
«Щас спою!»: В Кемерове поселился Волк из мультфильма «Жил-был пес»
Кузбассовцы могут получить награду за сообщение о налоговых нарушениях
Банда из Новосибирской области угнала два автомобиля Toyota в Кемерове
Кемеровчанка хотела продать детскую коляску и лишилась денег
Кузбассовец пойдет под суд из-за пузырьков шампанского
В Кузбассе создали макет деревни Кемеровой по историческим документам
В Кемерове начали строительство новой цифровой школы
Кузбассовцы попадают в больницы с гриппом и ОРВИ
Жительница Прокопьевска спугнула домушника
Сергей Цивилев осмотрел Крапивинский гидроузел
В Кемерове появилась шокирующая социальная реклама
Житель Кузбасса зарезал мужчину и подростка
В Новокузнецке травмировавший девочку водитель лишен прав
Выздоровевший новокузнечанин пытался проникнуть обратно в больницу
Новый глава Крапивинского района официальной вступил в должность
Замгубернатора прокомментировал повышение цен на бензин в Кузбассе
Кемеровское УФАС объяснило рост цен на бензин повышением НДС
Собственнику «Зимней вишни» предъявили иск на 47 миллионов рублей
В Новокузнецке уголовники зарезали двух мужчин
Олег Тиньков установил кузбасский флаг на Южном полюсе
Какая погода будет на Крещение 2019 в Кемерове
Кузбасские врачи впервые провели уникальную операцию на печени
На разрезе в Кузбассе нашли останки древнего существа