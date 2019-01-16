Главу Березовского городского округа задержали по подозрению во взятке

16 января в Кузбассе задержали главу Березовского городского округа Дмитрия Титова. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере.

Дмитрия Титова, главу Березовского городского округа, задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области в тот момент, когда он выходил из здания одной из коммерческих организаций. При этом силовики обнаружили и изъяли у чиновника 280 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе компании проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация.

- В ближайшее время планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения, - отмечает пресс-служба Следственного управления СКРФ по Кемеровской области. – Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Справка КП:

Дмитрий Титов с 2011 года начал работать в администрации Березовского в должности первого заместителя главы по вопросам городского развития. В 2013 году он стал исполняющим обязанности, а потом и главой Березовского городского округа. В сентябре 2018 года Дмитрий Титов вновь был избран на этот пост.

Дмитрий Титов родился в 1972 году в селе Сибирячиха Алтайского края. В 2002 году он закончился КузГТУ по специальности «Менеджмент», через 10 лет также в КузГТУ обучился менеджменту. В 2016 году Титов обучался в Московской школе управления «Сколково» по направлению «Программа профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов».

Город Березовский находится на северо-востоке Кемеровской области. Около 24% работоспособного населения занято в угольной отрасли. Численность населения составляет порядка 48,3 тысячи человек.