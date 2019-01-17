В Новокузнецке на первоклассника напала стая собак

Новокузнечане обеспокоены сворами бездомных собак, которые ходят по улицам города. Так, накануне такая свора напала на ребенка в Новобайдаевке. Горожанин, ставший свидетелем этого, предупредил горожан об агрессивных животных.

О том, как с десяток собак напали на ребенка, на своей странице в популярной социальной сети написал один из горожан, Павел Сухоребриков. Мужчина рассказал, что шел по рабочим делам в Новобайдаевском районе, когда увидел шесть или семь крупных собак. Собаки не проявляли агрессии, тем не менее, взрослый мужчина ощутил беспокойство и даже некоторый страх. Когда же он возвращался обратно, услышал яростный лай собак.

- Возле угла ограждения музыкальной школы стоит ребенок, по росту 1-2 класс, а вокруг него штук 10 здоровых бездомных собак, готовых его разорвать. Я успел пробежать лишь несколько шагов, когда другой мужчина, находившийся ближе к этим «разборкам», успел криком их отогнать... – рассказал Павел. Также мужчина отметил, что ребенок действовал правильно: не убегал от свирепой стаи, не стал отмахиваться и провоцировать животных на более агрессивные действия.

Новокузнечанин тут же обратился в администрацию Орджоникидзевского района, и там ему пообещали, что в следующий понедельник на это место приедут представители службы по отлову бродячих собак.

- Я очень люблю животных, но когда на моих глазах чуть не слопали малыша, я представил на месте этого парня своего сына… - возмущен мужчина. Также он задает вполне справедливый вопрос к защитникам таких вот бродячих животных. - Если бы вашего ребенка, отца или мать, или еще какого-то близкого человека разорвали бы бродячие собаки, с каким бы рвением Вы смогли защитить бездомного агрессивного пса?