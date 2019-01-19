Где в Новокузнецке отдохнуть весело и с пользой

Кто вы, «Мистер Гвин»?

Ищем себя вместе с загадочным мистером Гвином

Миллионы слов, гигабайты информации, книги, газеты, новости, сплетни – современный информационный поток захлестывает каждого человека буквально с головой. И чем чаще ему хочется остановиться и что-то понять про себя, тем реже это удается сделать. Так и мечутся люди в поисках того, кто они, чем хотят заниматься, разрываются между желанием все начать с нуля и жить по-прежнему. Ищут себя.

Таков и Джаспер Гвин. Он решает поставить свою жизнь на паузу и из успешного писателя-прозаика переквалифицироваться в кого-то другого. Например – в художника. Но такого, который пишет портреты людей словами. Да не просто пишет, а помогает обрести себя снова. Как? А вот эта тайна откроется зрителю только в самом финале.

Кстати, роман «Мистер Гвин» принадлежит перу современного итальянского писателя Алессандро Барикко. Автор, подобно своему персонажу, создает романы-поэмы, пишет музыку словами, как его герой Джаспер Гвин создает из слов портреты. Спектакль «Мистер Гвин» – первая постановка романа в России.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

20 января, начало в 18:30

Цена билетов: 600 рублей.

"Мистер Гвин". Фото: Новокузнецкий драматический театр

Кузнецкие вечоры

Поем, танцуем и общаемся

Что такое вечора? Это такой вечер, когда собираются знакомые люди, друзья и родственники, вместе выполняют какие-то работы, поют песни, танцуют. Обязательно водят хороводы, ведут душевные разговоры. Именно так раньше на Руси проводили вечера. Но и сегодня традиция собираться на вечоры сохранилась.

На вечоре можно познакомиться с новыми людьми, узнать что-то интересное, прикоснуться к исконной русской культуре и почувствовать, как где-то глубоко внутри растет радость от сопричастности к небольшому празднику. И конечно же, принять участие в крещенских гаданиях да узнать, что год сулит.

К слову, на Кузнецкую вечору лучше приходить женщинам в длинных просторных юбках. Возрастное ограничение - 14 лет. А мужчин ждут с распростертыми объятиями. Прихватите с собой что-нибудь к чаю и вторую обувь. И обязательно запишитесь!

ЦРФЭ «Параскева Пятница»

ул. 25 лет Октября, 2, т.: 8-913-311-84-64.

19 января, начало в 16:00.

Вход свободный.

Танцуем и поем на кузнецкой вечоре. Фото: "Параскева Пятница".

Роковая встреча: Винсент Ван Гог и Поль Гоген

Смотрим литографии с самых известных работ

Имена Винсента Ван Гога и Поля Гогена известны, пожалуй, даже тем, кто не слишком хорошо разбирается в живописи или даже далек от мира искусства. И все знают, что для того, чтобы увидеть лучшие работы этих художников, нужно объехать не один музей. На выставке «Роковая встреча» представлена квинтэссенция лучших работ художников, и зритель получит представление о том, как менялось их творчество. На выставке представлены не оригиналы, а литографии, которые были напечатаны ограниченным тиражом и максимально полно повторяют оригиналы. Всего – 79 работ.

К слову, оба художника по-разному подходили к созданию своих работ. Они работали вместе около двух месяцев - с октября по декабрь 1888 года в городке Арль на юге Франции. И даже это непродолжительное время оказало огромное влияние на творчество обоих художников, а в их жизни случалось немало конфликтов. Как изменила совместная работа обоих художников, вы сможете увидеть на выставке.

Выставка работает до 24 февраля.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

Среда-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник, вторник – выходной.

Цена билетов: от 100 до 250 рублей.

Роковая встреча Ван Гога и Гогена. Фото: Управление культуры Новокузнецка.

СКОРО

«Коневец-квартет» и его юбилейный концерт

Спешим на концерт уникального коллектива

В направлениях современной музыки можно запутаться: их очень много, при этом многие группы соединяют в своем творчестве разные направления, создавая нечто оригинальное. И все же нет ничего прекраснее и чистое акапельное пение. То самое, когда голос звучит без лишних украшений, и каждый звук завораживает, проникает в глубину души, дарит восторг и радость.

Акапельное пение требует высочайшего вокального мастерства. В этом плане «Коневец-квартет» можно считать эталоном. Тем, кому посчастливилось услышать этот коллектив, знают, как голоса его участников завораживают и гипнотизируют слушателей. Трудно найти человека, у которого не шли бы мурашки по спине, когда он слышит церковные песнопения в исполнении квартета.

Изначально квартет участвовал в богослужениях, но постепенно аудитория увеличилась, и сегодня исполнителей ждут не только в российских городах, но и в Великобритании, Италии и США. Причем слушатели – не только православные христиане и далеко не всегда знают русский язык. Да это и не нужно: ведь чистая музыка, духовность не нуждаются в переводе.

Помимо «церковной» музыки в программу концерта включены сочинения современных авторов, вокальная классика, старинные казацкие песни, русские народные песни различных жанров: «Вечерний звон», «По диким степям Забайкалья» и другие

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

29 января, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.