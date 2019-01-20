Семеро новокузнечан вымогали миллион рублей и угрожали расправой

Семерым жителям Новокузнецка вынесен приговор за совершенные ими преступления. Они вымогали у троих горожан миллион рублей, а также грабили кузбассовцев.

В январе 2017 года трое новокузнечан обратились за помощью в полицию. Они сообщили, что стали жертвами вымогателей. Неизвестные блокировали и автомобиль, а потом вывезли на угольный карьер и потребовали миллион рублей. Злоумышленники угрожали оружием и тем, что могут пострадать родственники заложников. Тем не оставалось ничего иного, кА передать деньги – более 100 тысяч рублей. Оставшуюся сумму потерпевшие должны были передать через несколько дней.

Злоумышленников удалось задержать. Один из них оказался местным предпринимателем. К слову, трое из семерых вымогателей сразу были заключены под стражу. А позе стало известно, что подозреваемые уже не раз совершали противоправные преступления. В октябре 2014 года они обворовали кабинет директора одного из магазинов, украв товары и технику на 30 тысяч рублей. В августе 2016 года разобрали стену в подвальном помещении многоквартиного дома и, проникнув в подстобку управляющей компании, украли электроинструменты на 70 тысяч рублей. а в ноябре украли снегоход у жителя Сарбалы.

- В общей сложности следователем собраны доказательства совершения фигурантами пять краж, два грабежей и вымогательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Большую часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли в ходе проведенных обысков и вернули законным владельцам.

Трое членов группировки возместили ущерб потерпевшим, и в отношении них уголовное преследование было прекращено. А четверо участников ОПГ, включая организатора, лишились свободы на сроки от 2,6 до семи лет.