2019-01-20T21:36:09+03:00
Общество

Пенсионер из Кузбасса построил корабль в поддержку Сергея Цивилева

Необычный снежный городок появился в Верх-Чебуле
Екатерина РОМАНОВА
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Необычный снежный городок появился в Верх-Чебуле. А построил его Эдуард Кудрявцев. Фото: Instagram Эдуарда АртееваНеобычный снежный городок появился в Верх-Чебуле. А построил его Эдуард Кудрявцев. Фото: Instagram Эдуарда Артеева
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Пенсионер из Верх-Чебулы построил огромный снежный корабль на радость местной ребятне. На корабле плывут 12 животных, символизирующие разные годы по китайскому календарю, а на его борту красуется гордое «ЦС 35».

О необычном корабле, его создателе и расшифровке названия рассказал внук мастера на все руки Эдуард Артеев. Мужчина вместе с женой и детьми каждый Новый год встречает вместе со своими родными в Верх-Чебуле. Его дед, Эдуард Кудрявцев, каждый год в преддверии праздника строит снежный городок. Каждый год – новый, особенный. Так, год назад это был огромный футбольный мяч – аккурат к чемпионату мира. А в этом году перед домом появился огромный снежный корабль. Восторгу местной ребятни нет предела, но не все они знаю, как расшифровывается название корабля.

- Мой дед далеко смотрит в светлое будущее! – с восторгом рассказывает о своем родственнике Эдуард Артеев. - Корабль построен в честь капитана третьего ранга управляющего нашим регионом – Сергея Цивилева, а цифры – это поддержка программы развития региона до 2035 года.

К слову, Эдуард Кудрявцев не только новогодние снежные городски строит – он не мыслит своей жизни без движения и активной работы на благо Верх-Чебулы. Вот, например, в 2018 году он объединил единомышленников и организовал сдачу на нормы ГТО для пенсионеров.

- Горжусь своим дедом! – заявляет Эдуард Артеев. – И всем желаю семейного счастья и добра!

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