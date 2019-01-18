В Кузбассе сэкономили 240 миллионов рублей на закупках лекарств

В Кузбассе за три месяца удалось сэкономить 240 миллионов рублей на закупках для больниц. Губернатор Кузбасса рассказал о том, как проходит реформа здравоохранения.

В пятницу во время пресс-конференции Сергей Цивилев ответил на вопрос «Комсомольской правды» о том, как проходит реформа здравоохранения.

Губернатор отметил, что еще весной 2018 года начал искать специалистов, которые могут заняться реформой здравоохранения. Было много кандидатур, но ни одна не была одобрена всем медицинским сообществом региона. В итоге, Сергей Цивилев пригласил в Кузбасс опытных специалистов из других регионов. Новым заместителем губернатора по вопросам здравоохранения стала специалист из Свердловской области Елена Малышева. Она и начала реформу здравоохранения с объединения больниц.

Как отметили глава региона, экспертиза областного здравоохранения, которую проводили приглашенные эксперты, показала катастрофическое положение дел. Медицинские учреждения находятся в плачевном состоянии и имеют долги на миллиарды рублей.

– Все регионы готовились к повышению заплат врачам, сокращая расходы. У нас этого не происходило. Когда мы были вынуждены выполнять указание президент по повышению зарплат, его стали выполнять за счет того, что прекратилось приобретение новой техники. Также начала расти задолженность перед поставщиками. Наша медицина скатилась в катастрофу, – сказал Сергей Цивилев. – У нас 180 медицинских учреждений на 2 миллиона 690 тысяч человек. В Москве на 15 миллионов человек около 120 учреждений. Сколько денег надо тратить на содержание, на обслуживающий и управленческий аппарат. Мы от всех лишних затрат мы будет освобождаться, как бы это больно не было. Такое количество учреждений неэффективных и очень затратных нам не нужно.

Губернатор отметил, что в октябре 2018 года в регионы был создан новый отдел для закупки медицинских препаратов, расходных материалов и оборудования для нужд больниц Кузбасса. Работа в этом направлении принесла свои плоды.

– Запустив эту программу в октябре 2018 года, за три месяцы мы на тех же объемах закупок сэкономили 240 миллионов рублей, – отметил губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что эффект от реорганизации больниц будет ощущаться не сразу, однако постепенно медицина выйдет из состояния катастрофы.

Напомним, что в октябре 2018 года в компании «Кузбассфарм» сменился руководитель, который должен был выработать единый подход в работе с производителями и поставщиками фармацевтической продукции. Как показал аудит, ранее лекарства для кузбасских больниц закупались по завышенным ценам.