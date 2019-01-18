Нападение налетчиков на оператора АСЗ в Кузбассе попало на видео

В Мариинске налетчики напали на оператора автозаправочной станции. Угрожая предметами, похожими на оружие, они забрали из кассы 15 тысяч рублей. Момент нападения на АЗС снят на камеры видеонаблюдения

- Вот, это касса, я ее открываю… - голос женщины-оператора АЗС дрожит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686997" frameborder="0"></iframe> Налетчики напали на оператора АЗС в Кузбассе.Видео: съемки с камеры наблюдения

- Ты что, угораешь? – с издевкой спрашивает один из налетчиков.

- Нет-нет, это касса! – отчаянно кричит женщина. – Вот, деньги кладу. Сейчас, подождите… Я клянусь, это открыть не могу! Не трогайте меня, у меня трое детей!

- Открывай быстро! – кричат налетчики и, используя нецензурную лексику, угрожают расправой.

Этот инцидент случился в конце ноября в Мариинске. Шестеро мужчин ворвались в помещение автозаправочной станции и, угрожая предметами, похожими на оружие, потребовали, чтобы оператор отдала деньги. Женщина не могла противостоять шестерым мужчинам, и ей не оставалось ничего иного, как отдать деньги, которые были доступны – всего 15 тысяч рублей. Преступники с добычей быстро покинули территорию АЗС.

Спустя некоторое время эти же злоумышленники напали на жителя Мариинска и отобрали у него сумку с куда более внушительной суммой: более 1,2 миллиона рублей. часть этих денег они успели потратить – это стало ясно, когда оперативники вышли на след и задержали злоумышленников. У них изъяли около 350 тысяч рублей, а также вещи, которые могли быть использованы при совершении преступлений. К слову, злоумышленниками оказались три жителя Кемеровской области и три жителя Красноярского края. Они тщательно готовились к преступлениям. А для того, чтобы замести следы, использовали арендованный автомобиль. Сейчас все преступники задержаны, помещены под стражу и ожидают завершения следствия и суда. В скором времени каждый из них может лишиться свободы на срок до 15 лет.