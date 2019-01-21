2019-01-21T12:19:46+03:00
Общество

В Кузбасс идут морозы: к выходным похолодает до -33

Синоптики предупреждают о постепенном похолодании
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбасс идут морозы: к выходным похолодает до -33. Одевайтесь теплее!В Кузбасс идут морозы: к выходным похолодает до -33. Одевайтесь теплее!Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Непривычно теплые дни, которые выдались на Крещение, постепенно меняются морозами, более характерными для января. И если начало недели ожидается еще довольно теплым, то к выходным столбики термометров будут опускаться ниже 30-градусных отметок.

Во вторник днем столбики термометров будут показывать -2…-7 градусов, местами – до 12 градусов мороза. Однако при прохождении холодного фронта юго-западный ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду, и это – вкупе со снегом и метелями – не сделает пребывание на улице комфортным. Ночью похолодает до -22 градусов, но в большинстве районов области все-таки будет теплее

В среду и четверг по-прежнему будет идти снег, столбики уличных термометров опустятся на пару градусов. Порывы ветра также будут достигать 13 метров в секунду. К слову, ночи также будут чуть холоднее. Местами возможно до 25 градусов мороза.

Пятница выдастся снежной на всей территории Кузбасса. по-прежнему будет ветрено, а температура воздуха составит 10-15 градусов мороза, местами – до -20. Ночью будет холодно – до -19, а кое-где и до -25 градусов.

- В выходные дни погода будет разнообразной: в субботний день ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, а с ним и усиление западного ветра до 19-24 метров в секунду и даже больше, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - В большинстве районов области ожидается снег – от небольшого до умеренного, с метелями.

Температура воздуха днем и ночью останется прежнем, и лишь местами похолодает до -32 градусов. В воскресенье днем все еще будет идти снег, но с прохождением холодного фронта он постепенно прекратится, а температура воздуха опустится до -23 градусов. Ночью будет еще холоднее – до 28 градусов мороза, а местами и до -33.

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