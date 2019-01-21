На покупку квартир сиротам в Кузбассе выделят 1,6 миллиарда рублей

В Кузбассе в 2019 году на покупку жилья сиротам потратят 1,6 миллиарда рублей. Власти планируют приобрести на эти деньги 1 387 квартир.

Как отметили в областной администрации, 400 миллионов рублей выделит федеральный бюджет. Областной бюджет направит на покупку жилья сиротам 1,2 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем в 2018 году. В прошлом году было куплено 805 квартира за 750,5 миллиона рублей.

В Кузбассе насчитывается детей-сирот 13 554 человека из них 9 934 имеют права на получения жилья – им уже исполнилось 18 лет. По словам замгубернатора Елена Пахомова, в 2018 году власти Киселевска, Осинников и Мариинского района поздно объявили аукционы, что могло привести к риску освоения федеральных денег.

– В Кузбассе вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот является одним из самых острых и актуальных. Решение этого вопроса требует не только значительных финансовых ресурсов, но и мер организационного характера, грамотных и профессиональных решений. Напоминаю, что список на получение жилых помещений у нас в области большой. Поэтому и усилия по его сокращению должны быть максимальны. Совершенно не допустима ситуация, когда средства субвенции на предоставление жилья остаются не освоенными, — подчеркнула Пахомова.

В прошлом году администрация Прокопьевска и Яйского района не освоили2,5 миллиона и 1,4 миллиона соответственно. У властей не хватило времени купить квартиры сиротам. При этом мэрия Прокопьевска еще не исполнила 139 решений суда выделении квартир сиротам.

По словам замгубернатора, если бы работа по покупке квартир для сирот была начата с начала года, то минимум три человека получили бы свои квартиры.

Сергей Цивилев подчеркнул, что муниципалитеты, которые в 2019 году не успеют освоить деньги, лишаться впредь областного финансирования.