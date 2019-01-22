Энергетики Сибири зарядили

В субботу 18 января энергетики филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу копаний ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго - РЭС» запустили сеть заправочных станций.

Теперь, пользуясь «быстрой» зарядкой, владельцы электрокаров смогут без труда проехать от Новокузнецка до Кемерова даже в холодное время года.

Торжественное открытие новой «линии электропередачи» для электромобилей состоялось на территории кемеровского торгового центра, где установлена одна из станций.

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» активно развивает в Кемеровской области электрозарядную инфраструктуру. Сегодня кроме трех станций в Кемерове (у офиса «Кузбассэнерго - РЭС» на ул. Островского, 11 и на стоянках у торговых центров «Променад-2» и «Променад-3») действует электрозаправка в музее-заповеднике «Томская писаница». Быстрая зарядная станция на трассе г. Кемерово - г. Новокузнецк (пятый километр от г. Ленинск-Кузнецкий), а также заправка в самом в Новокузнецке (у ТЦ «Планета») позволят владельцам электротранспорта совершать уже междугородние поездки.

Не удивительно, что и количество электротранспорта в регионе тоже растет. На открытие заправочной станции у торгового центра «Променад-2» приехали девять электрокаров. Для кемеровчан это, в какой-то степени, чудо. Они с большим удивлением смотрят на эко-машины, которые передвигаются по городу без выхлопных газов. Владельцы электромобилей получили сертификаты первых клиентов и карты, которые дают право заряжаться от всех станций сети «Кузбассэнерго - РЭС».

- Несомненно, увеличение количества электрозаправочных станций подтолкнет потенциальных водителей к приобретению электрокаров, - считает автолюбитель Дмитрий Лаухин. - Сейчас очень выгодно покупать электромобили. Конечно, люди пока не знают ничего про эти машины, не знают, как их нужно заряжать, опасаются остаться без зарядки на трассе. Уверяю, со временем электромобили станут для нас привычным транспортом, на котором можно будет добраться в любую точку Кемеровской области и за ее пределы. Главное - правильно планировать свой маршрут.

Сейчас очень выгодно покупать электромобили. Фото: ПАО «МРСК Сибири»

В течение тестового периода водители экологического транспорта могут пользоваться зарядной инфраструктурой совершенно бесплатно. Любой владелец электрокара может получить такую карту в Центрах обслуживания потребителей «Кузбассэнерго - РЭС» (г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37а, пгт Инской, ул. Фасадная 35 и г. Новокузнецк, пр. Советский, 43).

На сегодняшний день в зоне обслуживания ПАО «Россети» установлено 158 зарядных станций. Лидер по количеству электрозаправок - Санкт-Петербург. Здесь насчитывается 57 станций. В рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в филиалах МРСК Сибири в 2018 году приобретено 16 зарядных станций для электромобилей в Красноярском и Алтайском краях, в Кемеровской и Омской области.

В течение тестового периода водители экологического транспорта могут пользоваться зарядной инфраструктурой совершенно бесплатно. Фото: ПАО «МРСК Сибири»

- Электрозарядная инфраструктура в Кузбассе только набирает обороты, это новый тренд, который долго будет актуальным, - рассказывает и. о. заместителя директора по реализации и развитию услуг «Кузбассэнерго - РЭС» Роман Ровенский. - Использование электротранспорта будет способствовать сохранению и улучшению экологии, а также развитию новых туристических направлений. В этом году мы планируем открыть еще 5 электрозаправочных станций, в том числе и в Шерегеше.

Торжественное мероприятие завершилось флэшмобом, который энергетики провели в рамках областной акции #ДарюКузбассу. Сеть электрозаправочных станций, действительно, станет отличным подарком к 300-летию Кемеровской области.

Увеличение количества электрозаправочных станций подтолкнет потенциальных водителей к приобретению электрокаров. Фото: ПАО «МРСК Сибири»

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