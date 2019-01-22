Сергей Цивилев - на вопрос «Комсомолки»: Состояние медицины катастрофическое, будем проводить реформы

Прежде чем на протяжении четырех часов отвечать на вопросы сотни журналистов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что уже сделано в регионе:

- Мы очень много сделали, не все пока получается, но этого и следовало ожидать. Потому что такой ритм, который мы задали, к нему надо еще привыкнуть. Надо всем приработаться, надо всему научиться, но все равно результат впечатляющий. Пройдет еще немного времени, и мы, весь Кузбасс, будем работать как часы и будем ставить перед собой еще более высокие планки. Главное, мы с вами разработали стратегию социально-экономического развития региона и утвердили ее в правительстве России. Она позволила быстро и качественно сформировать бюджет на три года, подготовить документы и войти во все федеральные программы. Однако нельзя забывать, что мы все - одна команда. Ни я, ни команда администрации Кемеровской области, ни муниципалитеты, ни СМИ не в состоянии сделать колоссальные рывок в одиночку.

Ответов губернатора Кузбасса ждали несколько десятков СМИ Фото: АКО

Проблемы котельных и заводов

- У нас с ЖКХ проблемы копились годами, и за один момент их не решить. Мы понимали, что аварий будет много. Перед отопительным сезоном мы сформировали аварийные команды. В этом сезоне у нас были проблемы в Киселевске, в Белогорске, в Юрге, - сказал Сергей Цивилев. - Я никогда не думал, что до такого состояние можно довести котельные, как в Киселевске. Собственник не вкладывал туда ни копейки. Они просто высасывали из них все, что можно. В этих условиях работать нельзя. А там работают молодые женщины.

Как отметил губернатор, по суду четыре котельные в Киселевске, которые находились в частных руках, был переданы муниципалитету. В будущем власти планируют построить вместо них новые современные котельные.

Губернатор лично убедился в плачевном состоянии котельной в Киселевске. Фото: АКО

Много жалоб на холод в квартирах губернатор получал от жителей Юрги. Как отметил Сергей Цивилев, городская котельная сейчас входит в состав «Юрмаша». Предприятие имеет большие долги и находится в плохом финансовом состоянии, что накладывает отпечаток и на обслуживание котельной. Однако вскоре проблема с бедственным состоянием завода может решиться - со сменой собственника.

- Когда я еще только стал заместителем губернатора по промышленности, то сразу поставил задачу перед «Юрмашем» разработать финансовый план оздоровления предприятия. Это было в начале марта прошлого года. Финансового плана оздоровления до сих пор нет. Летом этого года мы приняли решение, что нам надо искать другого собственника на «Юрмаш», - рассказал губернатор. - Мы приступили к серьезным переговорам. И на сегодня могу сказать, что сделка между «Уралвагонзаводом» и группой компаний «УГМК-Холдинг» находится в финальной стадии. В ближайшее время это сделка будет закрыта. Владельцем «Юрмаша», включая котельную, станет УГМК.

Транспортные перспективы

- В 2017 году президент поручил всем регионам к концу 2019 года разработать транспортную схему пассажирского транспорта. В прошлом году мы энергично этим занялись. Мы провели тендер, пригласили лучшие институты России. Выиграл питерский институт. К концу декабря они разработали транспортные схемы Кемерова и Новокузнецка, - рассказал Сергей Цивилев, говоря о развитии транспорта в регионе. - Мы перед самым Новым годом первые в стране утвердили эти транспортные схемы, которые показывают, как надо организовать, что нам надо делать.

Также Сергей Цивилев отметил, что в конце прошлого года в область было закуплено 95 новых автобусов для перевозки детей и 65 рейсовых автобусов. Они вышли на линию в конце года.

Сергей Цивилев отметил, что в конце прошлого года в область было закуплено 95 новых автобусов для перевозки детей. Фото: АКО

Губернатор также ответил на вопрос о том, когда вернутся вечерние авиарейсы из Кемерова в Москву. Глава региона сказал, что это обязательно произойдет с ростом пассажирского потока. В прошлом году количество пассажиров кемеровского аэропорта уже выросло с 420 до 490 тысяч.

- Когда мы выйдем на рубеж 550 тысяч человек, вечерние рейсы будут точно. Потому что они будут экономически оправданы. Надо дальше еще развить этот поток, и мы выйдем на эту цифру - 550 тысяч. Она уже совсем близко, - сказал Цивилев. - В связи с проектами развития культурного кластера, проведением различных конференций мы видим большой потенциал в развитии пассажиропотока. Таким образом, мы решим нашу задачу вечерних рейсов.

Что будет с медициной?

- Все регионы готовились к повышению зарплат врачам, сокращая расходы… У нас этого не происходило. Когда мы были вынуждены выполнять указание президента по повышению зарплат, его стали выполнять за счет того, что прекратилось приобретение новой техники. Серьезно начала расти задолженность перед поставщиками. Наша медицина скатилась в катастрофу, - сказал Сергей Цивилев. - У нас 180 медицинских учреждений на 2 миллиона 690 тысяч жителей региона. В Москве на 15 миллионов человек около 120 учреждений. Сколько денег надо тратить на содержание, на обслуживающий и управленческий аппарат!

Как выходить из этого состояния? Мы пошли следующим путем: пригласили по каждому направлению экспертов Минздрава. Мы понимаем, от чего у нас самая большая смертность: онкология, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания. Мы пригласили главных специалистов по этим направлениям и сделали ревизию уже не всей системы здравоохранения, а этих самых главных направлений. Все эксперты сказали, что нам надо укрупнять эти направления, нам нужна единая вертикаль… Так, на базе кардиологического центра мы делаем единую вертикаль по кардиологии во всем нашем Кузбассе.

От лишних затрат мы будем освобождаться, как бы это больно не было. Потому что такое количество учреждений, неэффективных и очень затратных, нам не нужно. При этом там еще низкий уровень квалификации, там большой недокомплект врачей. Зачем нам содержать такую махину?

Сергей Цивилев: «От лишних затрат мы будем освобождаться, как бы это больно не было

В октябре 2018 года в регионе был создан централизованный отдел для закупки всего необходимого для больниц Кузбасса. Работа в этом направлении принесла свои плоды. Запустив эту программу, за три месяца мы на тех же объемах закупок сэкономили 240 миллионов рублей…

Это огромная комплексная работа. Она уже показала результаты. Но хочу сказать: сразу эффекта мы не получим. Не один год придется работать, может быть, мы будем принимать непопулярные меры. Но за этим стоят жизни наших людей.

Строительство школы № 81

На конференции не обошли стороной строительство школы № 81 в Новокузнецке. По планам первый звонок в новом здании должен был прозвенеть в начале третьей четверти, однако на сегодняшний день строительство здания так и не завершено.

- Оснащение для школы закуплено в полном объеме и вовремя, однако сама школа так и осталась недостроенной. Этой школе мы уделяем огромное количество внимания. Мы создали свою систему контроля за качеством строительства. Мы предупреждаем всех строителей, история, при которой можно некачественно строить соцобъекты по завышенным ценам и спекулировать такими моментами, как обещание губернатора закончить строительство к определенным срокам, не должна происходить. Если федеральные деньги расписаны на 2018 год, то на 2019 год они могут быть и не перенесены. И сейчас такие спекуляции и происходят: сроки подходят, просят подписать акты и обещают, что «потом доделают». Нет, такого не будет. Как и завышенных цен, - отметил губернатор.

Строительство школы №81 возобновилось в мае 2018 года, однако властей подвел подрядчик. Фото: АКО

- Мы не можем продлить этому подрядчику право продолжать работы на этом объекте. У подрядчика есть еще один проблемный объект - детский сад в Анжеро-Судженске, где совершенно такая же ситуация… Мы имеем право в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядчиками. План работы строительной отрасли меняется: никто не вправе заставлять нас подписывать акты выполненных работ, если они не выполнены, качество работ будет проверяться с использованием современной аппаратуры, и любые нарушения качества недопустимы. Пусть мы пойдем на временные или финансовые потери, но этого не допустим. В понедельник подрядчику были направлены уведомления о расторжении контрактов по строительству школы № 81 и детского сада в Анжеро-Судженске.

Обманутые дольщики

На пресс-конференции Сергей Цивилев рассказал, как будет решаться вопрос с обманутыми дольщиками компании «Тибет-СВ».

По словам Сергея Цивилева, на начальном этапе власти предложили кузбасским застройщикам принять участие в окончании строительства, однако договоренности пока удалось достичь только по одному дому. Тем не менее вопрос будет решаться.

- В конце прошлого года мы серьезно изучили опыт Краснодарского края по решению проблем с обманутыми дольщиками. В частности, они выделяют застройщикам дополнительные участки земли на льготных условиях, а также комплексно предоставляют и другие льготы. По этому пути мы и решили пойти. Кроме того, мы готовы привлекать для решения проблемы в том числе средства областного бюджета. Программа расселения дольщиков разработана индивидуально для каждого дома и предусмотрена до конца 2024 года, однако мы понимаем, что жители не могут так долго ждать, поэтому сроки будут существенно пересматриваться, - сказал Сергей Цивилев.

Глава региона старался ответить на каждый вопрос из зала. Фото: АКО

В память о «Зимней вишне»

Главу региона спросили о том, как продвигается работа по созданию сквера на месте «Зимней вишни» и когда он будет построен. Сергей Цивилев отметил, что окончательный проект сквера был согласован только в декабре прошлого года, затем началось согласование проектных работ. Также было найдено внебюджетное финансирование. Строительство парка должно начаться весной, а закончиться к 1 сентября.

- В парке будет камень из Шерегеша. Будут высажены кузбасские растения. Там будут и равнины, и холмы, и горы. Там будет водопад. У нас получится один из лучших скверов в России, - отметил Сергей Цивилев. - Теперь задача - закончить этот объект по самым лучшим стандартам.

Работа в школе №7 идет полным ходом. 25 марта в ней должен пройти вечер памяти по погибшим в «Зимней вишне»Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кроме того, были перенесены сроки сдачи после капремонта школы № 7, где находился штаб по ликвидации пожара в «Зимней вишне». Как отметил Сергей Цивилев, ранее планировалось закончить работы до 2019 года, однако возникли сложности. Во время проведения аукциона ни один подрядчик не подал заявку. Тогда было решено разделить госзаказ на 13 частей и провести конкурс для каждой. В настоящее время все подрядчики найдены и выполняют работы.

- Стройка идет в полном объеме - все 13 подрядчиков зашли. По школе поставил задачу - облицовку, внутреннюю отделку постараться сделать к 25 марта, чтобы 25 марта в этой школе, уже обновленной, собрать и провести поминальный вечер, годовщину, - отметил губернатор.

Судьба Соснового бора

На пресс-конференции Сергей Цивилев рассказал, что не раз получал жалобы жителей Кемерова на то, что Сосновый бор не обустроен.

- Там нет места, куда можно сводить в туалет ребенка. Там нет безопасности, особенно в вечернее время, потому что он не освещен, - рассказал Цивилев. - Я был очень удивлен, что раньше не было программы развития бора. Я поручил главе Кемерова ее создать. Когда будет разработана первая версия программы развития Соснового бора, она будет вынесена на обсуждение со всей общественностью. Эта программа должна быть согласована со всеми жителями Кемерова.

Сергей Цивилев: «Нельзя забывать, что мы все - одна команда». Фото: АКО

Стиль управления - командный

На конференции у губернатора Кузбасса спросили, как он характеризует свой подход к управлению и каковы его принципы. На это Сергей Цивилев ответил:

- Мой стиль управления достаточно прост. Этот стиль мне заложили во время обучения в высшем военном училище, во время службы. Опыт к этому стилю я приобрел, занимаясь развитием бизнеса в сложных регионах. Во-первых, надо уметь брать ответственность на себя и не бояться этой ответственности. Я всем своим сотрудникам говорю следующее: перед всеми за пределами Кузбасса отвечает только одно лицо - губернатор. И если кто-то чего-то нарушил, то там, в Москве, отвечать буду я. Но когда я вернусь из Москвы, отвечать будете вы. Стиль управления должен быть только командный. И в команде должно быть полное понимание и полная взаимовыручка. Мы в команде должны доверять и поддерживать друг друга. В команде интриги недопустимы. Любые интриги, любые конфликты резко понижают эффективность команды. Следующее - сила команды определяется не только по силе лидеров команды, прежде всего она определяется по силе слабых игроков в команде. Я это постоянно объясняю всем членам команды. И поэтому мы будем на основании правильной оценки действий всех членов команды от неэффективных ее игроков избавляться. Команда должна совершенствоваться и развиваться. Постоянный процесс обучения - это должна быть норма жизни команды. Учиться, учиться и еще раз учиться. У команды должны быть серьезные планы в развитии. И я всем говорю - не надо бояться больших задач. Потому что человек так устроен: вот ставишь перед подчиненными большую задачу - все равно ее будет трудно выполнить, будет куча проблем с выполнением, ставишь маленькую - то же самое. Но ставишь большую - эта мелкая задача будет выполнена автоматически. Поэтому мы не боимся больших задач.

- Надо уметь брать ответственность на себя и не бояться этой ответственности. Фото: АКО

Кстати

Арест мэра

Губернатор Сергей Цивилев во время пресс-конференции прокомментировал арест главы Березовского Дмитрий Титова:

- Здесь работали правоохранительные органы, это их компетенция. Мы помогаем правоохранительным органам и ждем их оценки этой ситуации.