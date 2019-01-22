Проблему с водой в Тайге будет решать кемеровский водоканал

Проблемой качества питьевой воды в Тайге займутся специалисты кемеровского водоканала. Об этом рассказал Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням подготовки к 300-летию области.

– Мы инвестировали в очистные сооружения средства и сделали первый этап очистки. Но я понимаю, что здесь должен быть постоянный и профессиональный подход. Поэтому я предложил профессионалам, кемеровскому водоканалу, зайти в Тайгу и взять на себя вопросы обеспечения водой жителей Тайги. И такое соглашение достигнуто. Сейчас идет оформление документов, – отметил Сергей Цивилев. – Одновременно мы будем заниматься всеми притоками реки. Там есть одно озеро, точнее болото, которое требует очистки от нефтепродуктов. Ему уже 30 или 40 лет. Его надо чистить, чтобы снизить вероятность попадания нефтепродуктов в реку. Это комплексная программы, которая затрагивает и соседние районы.

Проблему с качеством питьевой водой в Тайге власти пытаются решить с 2015 года. В 2017 году в городе Тайга был введен режим чрезвычайной ситуации из-за недопустимого превышения концентрации марганца и фенола. Проверка правоохранителей показала, что источник загрязнения находится на территории Яшкинского района, где берет начало реки Яя. Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по факту загрязнения реки.

В ноябре прошлого года специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии пришли к выводу, что источником загрязнения реки могут быть полигон ТБО и пруд-отстойник в районе Яшкино. При этом специалисты томского политеха решили, что загрязнение реки имеет природных характер. Ситуацию в Тайге под личный контроль взял Сергей Цивилев. По поручению губернатора был выполнен проект реконструкции насосной станции первого подъема водозабора на реке.