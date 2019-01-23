«В салоне резко запахло газом»: Пассажиры рассказали, как спасались из горящей маршрутки в Кемерове

Утром 23 января в Кемерове на остановке «Кристалл» загорелся автобус. Это случилось около 07:30, и в салоне находились пассажиры. Мы расскажем, как люди спасались из горящей маршрутки и что стало причиной пожара.

- Маршрутка была почти полная, люди и сидели, и стояли. Ехали спокойно, чувствовалось, что автобус в хорошем состоянии, - рассказал пассажир злополучного автобуса Артем Кононов. – Но когда повернули на Красноармейскую, в салоне резко запахло газом. Я сразу почувствовал тревогу и даже страх. Какая-то женщина даже окно открыла, настолько сильным был запах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687676" frameborder="0"></iframe> Пожар в маршрутке в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42", Михаил Зубенко

У пассажиров были считаные секунды, чтобы покинуть салон.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Автобус подъехал к остановке «Кристалл», и водитель громко сказал, чтобы все пассажиры немедленно покинули салон. Люди стали выходить. Одни ворчали, что теперь опоздают на работу, другие острили про новые цены на проезд и старые автобусы. А запах газа в салоне не только не исчезал, но и становился сильнее.

- Мы только-только вышли из автобуса, и буквально через пару секунд под решеткой радиатора вспыхнул огонь, - продолжает рассказ Артем. – Водитель велел всем отойти подальше, а сам взял огнетушитель и принялся тушить огонь.

Увы, это не помогло: в считанные секунды пламя охватило весь салон, пожирая обивку сидений и отделку салона. Вскоре прибыли пожарные - семь человек и две единицы техники - и потушили огонь. На это им потребовалось около 10 минут. А сотрудники полиции ограничили движении по улице Красноармейской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687680" frameborder="0"></iframe> В Кемерове загорелась маршрутка.Кемерово, остановка "Кристалл"

К счастью, жертв удалось избежать – благодаря реакции водителя и самих пассажиров. Все успели вовремя выйти из автобуса.

- По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Однако точную причину специалистам только предстоит установить.

К слову, утром маршрутка прошла стандартный предрейсовый осмотр, и ее техническое состояние не вызвало нареканий. Более того, автобус был новеньким: он находился в эксплуатации с июня 2018 года, - об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово. По факту происшествия создана специальная комиссия. Кроме того, следственные органы СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку.

Весь салон выгорел.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Маршрутный автобус выгорел полностью: в салоне теперь вместо мягких кресел лишь их законченные остовы да сажа. Да еще огнетушить лежит под одним из сидений – один из тех, которыми водитель пытался сам ликвидировать возгорание. После того, как пожар был полностью ликвидирован, автобус эвакуировали с остановки. Движение по улице Красноармейской, перекрытое во время пожара, восстановлено.