Всем миром: деньги на лечение знаменитого кемеровского бельгийца собирают в двух странах

Конец рабочего дня. В кемеровском баре «Бельгия» на Красноармейской немноголюдно. Около барной стойки небольшая компания молодых людей. Они разговаривают, шутят, слышен смех. На лицах у мужчин медицинские маски - они пришли повидаться со своим другом, которого недавно выписали из больницы после первого курса химиотерапии. Их друг борется с лейкозом.

Вот дверь открывается: в бар входит высокий мужчина. Его широкая улыбка прячется под медицинской маской. Но добрейшие глаза переполнены счастьем встречи с друзьями и возвращения в родные стены. Это Доминик Тэс - хозяин и душа бара «Бельгия». Это его ждут друзья.

Кемерово - Бельгия - Кемерово

В 2006 году сисадмин из Бельгии Доминик сорвался в рискованное путешествие. Он сел на свой мотоцикл «Урал» и поехал в Россию. Не зная языка, с бумажной картой и без телефона бельгиец приехал в первый российский город - Калининград, где остановился в гостинице. Больше в казенных домах он не жил: русское гостеприимство оказалось безграничным. Отчаянного путешественника буквально передавали из рук в руки в каждом городе - помогали чинить мотоцикл, кормили и устраивали на ночлег. Так он очутился на мотофестивале в Томске, где познакомился с Надеждой - девушкой из Кемерова. Встреча оказалась судьбоносной, и уже через год Доминик увез свою русскую жену с дочкой в родную Бельгию.

- В Бельгии мне было скучновато. Я как будто попала в легогород, где есть правила, которые все исполняют. Никаких сюрпризов, все четко. А мне нужна движуха - и не такая, какую я создаю, приглашая людей к себе в гости. Мне постоянно нужно преодолевать какие-то преграды, трудности, - вспоминает жизнь в Бельгии кемеровчанка Надежда.

На родине мужа она прожила три года - за это время успела выучить язык, пройти курсы административных служащих и вдохновить Доминика на открытие своего дела. Оставив работу системного администратора, он создал курьерскую службу. Но денег она приносила крайне мало, отнимая все время, тогда Доминик решил вернуться к компьютерам, а службой стала заниматься Надежда. И все шло прекрасно до 1 января 2011 года. Первый день нового года оставил семью без крова - в их доме случился страшный пожар, который уничтожил все имущество.

Доминик встретил Надежду на мотофестивале, и в ЗАГС они отправились тоже на мотоцикле Фото: Личный архив

- У нас загорелась елка. Пожарные приехали достаточно быстро, но все наши вещи сгорели. Тогда мы решили начать новую жизнь в другой стране и прилетели в Кемерово, - продолжает Надежда. - Весной мы посадили гектар картошки. Летом на территории бабушкиного дома построили погреб размером 40 квадратных метров. Все делали вручную - экскаватор только яму выкопал. Я тогда освоила бензопилу, кувалду. Помогали друзья и родственники. Конечно, уставали очень сильно, но было весело.

Отец и дети

В августе 2012 года у Доминика и Надежды родился сын Николай. Но радостное событие вскоре омрачилось болезнью Надежды. Буквально сразу после выписки из роддома ее на скорой увезли в гинекологию из-за воспаления. А Доминик остался дома один на один с недельным малышом. Поскольку это был его первый ребенок, что и как делать, он не знал. Первую неделю ему помогала мама, которая прилетела из Бельгии. Вторую и третью - теща. В то время мама Надежды работала и не могла полностью взять на себя обязанности по уходу за грудничком. Она лишь забегала раз в один или два дня. Надежду выписали через три недели - к этому времени муж научился делать все сам.

- Он так привязался к малышу, что теперь они лучшие друзья в мире, - говорит Надежда.

Через восемь месяцев после рождения сына Доминик и Надежда открыли свой бар «Бельгия», где стали продавать вкусное пиво и картофель фри, приготовленный по традиционному бельгийскому рецепту. Действовали буквально на ощупь, так как никто раньше не занимался общепитом. Первое время семья практически жила в своем баре, делая все, чтобы он был уютным и полюбился горожанам. И супругам это удалось. Но в конце 2018 года в дом Доминика и Надежды пришел незваный гость по имени лейкоз.

Первая химиотерапия

Про свою болезнь Доминик узнал случайно. В ноябре он простудился и пару дней пролежал с температурой. Потом все прошло, но осталась головная боль, желая избавиться от которой он принял две таблетки обезболивающего. Наутро мужчина проснулся желтым - случилась интоксикация. Доминик сначала даже как бы отмахнулся - ничего страшного, само пройдет. Но супруга настояла: просто так люди не желтеют. Анализ крови показал, что все параметры занижены. Стали искать причину - всевозможные обследования заняли около трех недель. Последнюю неделю мужчиной вплотную занималась гематолог. Диагноз супруги узнали 7 декабря.

Размеренную жизнь в Бельгии прервал пожар, и начать новую жизнь Доминик и Надежда решили в Кемерове Фото: Личный архив

- Нам сказали, что завтра Доминику нужно лечь в больницу - сразу начнется химиотерапия. Мы пошли домой собираться. Молчали всю дорогу, так как ничего не знали об этой болезни. Я залезла в интернет, но там писали страшное - читать не хотелось. Сели есть. На полтарелки вдвоем остановились, взялись за руки и заплакали. Наверное, пришло осознание, - говорит Надежда.

Родители Доминика, узнав про болезнь сына, сказали, чтобы возвращался на родину. Но он не захотел оставлять семью. Чтобы лететь, Надежде надо было оформить визу, так как у нее нет бельгийского гражданства. Это заняло время, и лечение начали в Кемерове.

Курс химиотерапии длится семь дней, но пик ее действия начинается примерно через неделю - это самое тяжелое время.

- Четыре дня ему было очень плохо. Высокая температура не сбивалась никакими препаратами. Энергии не было вообще: поворачиваясь на бок, он начинал тяжело дышать из-за огромной усталости. Со мной говорил на громкой связи, так как не мог держать телефон. Сил ему хватало буквально минуты на две разговора.

Когда Надежда рассказывает про страшный месяц, который Доминику пришлось провести в изоляции, на ее глазах появляются слезы. Но она находит в себе силы продолжить.

- Я успокоительного напьюсь и звоню ему, чтобы не плакать. Мне интуиция подсказывает, что все будет хорошо и он обязательно поправится. Я об этом ему постоянно говорю. Вообще он оптимист и верит в лучшее всегда.

Надежда есть

После первого курса химиотерапии кемеровские врачи увидели прогресс: организм Доминика положительно отреагировал на лечение, несмотря на то, что форма его лейкоза самая сложная - миелобластная лейкемия. Но уже в начале пути семья понимала, что после успешно пройденной химии Доминику понадобится пересадка костного мозга, а найти донора в Бельгии будет проще: значит, операцию нужно делать там. Ее стоимость составляет 40 тысяч евро, или 3 миллиона рублей. Таких денег у семьи, несмотря на имеющийся бизнес, не было.

- Я обратилась в российские благотворительные фонды. Доминик уже восемь лет живет в России, платит налоги, у него есть ИНН, полис ОМС, страховое пенсионное свидетельство. Но нет гражданства. Поэтому из фондов мне пришли отказы - помогают в первую очередь детям и россиянам. Младшая сестра Доминика обратилась в бельгийские фонды, там тоже отказали - он гражданин, но уже восемь лет не живет на родине и не платит налоги.

Параллельно с попытками достучаться до благотворительных фондов, Надежда написала о том, что Доминику нужна помощь, в соцсетях. И люди стали откликаться.

17 января Доминик с семьей улетел в Бельгию, чтобы продолжить лечение, но обещал вернуться, так как полюбил Россию всей душой Фото: Личный архив

- Подавляющее большинство тех, кто переводит деньги, - незнакомые люди. Они отправляют маленькие суммы: 300 рублей, 100. Но если по 100 рублей отправят 100 человек, это уже много. Кто-то просто отправляет, кто-то пишет сообщения: «Доминик, выздоравливай» или «Держитесь, вы победите», «Доминику сил». Первые сообщения стали приходить, когда Доминика еще не перевели в одиночный бокс. Я читаю ему, поднимаю голову, а у него глаза, полные слез. Не расстраивайся, ты поправишься, говорю. А он отвечает: «Я не расстраиваюсь, я в который раз убеждаюсь, какие здесь люди отзывчивые». Он любит Россию и хочет сюда вернуться.

Бар «Бельгия»: открыто

В прошлый четверг, 17 января, Доминик Тэс, Надежда и их сын Ник вылетели в Бельгию. Дочка Антонина сейчас учится в 11-м классе - родители приняли решение, что оканчивать школу она будет в России. А летом прилетит в Бельгию, где будет поступать в экономический вуз, об учебе за границей девушка думала еще до того, как узнала, что папа Доминик серьезно болен.

Впереди у Доминика еще как минимум три курса химиотерапии. А потом, при лучшем раскладе, пересадка костного мозга.

- Сейчас у нас есть 1,2 миллиона рублей. 700 тысяч из них собрала сестра Доминика в Бельгии, 500 я в России. К счастью, мы практически не столкнулись с негативом после того, как разместили информацию о сборе денег. Одна женщина написала что-то типа, как вам не стыдно просить денег у простых людей, вы же бизнесмены. Да, возможно, у нас доход выше среднего, но миллионов у нас не скапливается. Можно сказать, только сейчас мы стали нормально жить: нам хватает на еду, на содержание машины, на кредит - ипотеку мы смогли взять только в прошлом году, наконец накопили на первоначальный взнос.

- Что же будет с баром? - задаю в конце беседы вопрос, который интересует многих кемеровчан.

- Сначала мы думали все закрыть и уехать. Но потом поняли, что оборудование нужно будет где-то хранить - надо склад арендовать, а у нас нет на это средств. Тогда мы наняли управляющего. Так что «Бельгия» не закроется.

КАК ПОМОЧЬ ДОМИНИКУ

Перевести средства можно на карту Сбербанка:

5336 6900 3227 7412 Чернявская Надежда Вячеславовна - жена Доминика.