Скорую помощь в Кемерове планируют передать в частные руки

Недавно до сотрудников правобережной подстанции скорой помощи дошел слух, что их место вскоре займут работники частной «скорой». Обеспокоенные медики обратились в «Комсомольскую правду». Редакция выяснила, что на самом деле происходит с экстренной службой.

По словам фельдшера скорой помощи Марины Темной, правобережная подстанция несколько лет назад обслуживала всю территорию правого берега: Кировский и Рудничный районы, Лесную поляну, Кедровку и несколько деревень. Однако в 2017 году в городе появилась частная скорая помощь, которой отдали Кировский район и прилегающие деревни.

– Теперь частной скорой помощи хотят передать всю нашу подстанцию, мотивируя это тем, что у них количество вызовов больше, чем у нас. Типа мы меньше работаем. Но мы оказываем помощь качественно. На вызове мы можем сидеть по 20-30 минут, пока пациенту не станет легче. А там работают медсестры, которые за 10-15 минут быстренько посмотрят пациента и уезжают. Потом идут жалобы, что скорая помощь плохо работает, – рассказывает Марина Темная.

На станции, о которой идет речь, работает порядка двухсот сотрудников. После того, как врачи подняли шум, на встречу с ними приехал главный врач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Сергей Киреев. Главврач сказал подчиненным, что ничего пока не решено, и он сам никаких подробностей не знает. Вместе с тем Киреев призвал врачей стараться работать лучшей, чтобы поднять эффективность подстанции.

– У нас идеального ничего нет, согласитесь. Всегда нужно работать, искать, как исправлять недоработки. Какими средствами, время покажет, – сказал в разговоре с «Комсомольской правдой» Сергей Киреев.

Ситуацию вокруг кемеровской станции скорой помощи редакции прокомментировал и.о. начальника департамента здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин.

– В настоящее время в департаменте изучается возможность увеличения объемов оказания бесплатной скорой медицинской помощи в городе Кемерово силами частной организации. Производятся необходимые расчеты для определения района обслуживания, численности прикрепленного населения, – отметил Михаил Малин.

В департаменте здравоохранения считают, что партнерство частной и муниципальной «скорой» позволит решить вопросы технического оснащения и кадрового голода. Чиновники отмечают, что при любой форме взаимодействия с частной компанией будет заключаться соглашение, которое обяжет инвестора гарантировать качество медицинской помощи.

– Обеспечение времени прибытия бригад «скорой» на экстренный вызов до 20 минут и не более двух часов – на неотложный вызов – главная цель планируемой реорганизации службы скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением к оказанию услуг частного предприятия, – подчеркнул руководитель департамента здравоохранения. – В случае, если частная компания частично возьмет на себя объемы оказания бесплатной скорой медицинской помощи, никаких сокращений медицинского персонала и числа бригад скорой медицинской помощи в Кемерове не будет. При любом решении вопроса, сотрудники Кемеровской клинической станции скорой помощи сохранят рабочие места.