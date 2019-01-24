2019-01-24T09:20:31+03:00
Общество

В скандальном клипе Светланы Лободы снялась невестка экс-главы «Распадской»

Девушка изобразила страстный поцелуй с певицей
Кирилл ЧАЩИН
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В клипе известной певицы снялась невестка экс-главы «Распадской». Кадр: LOBODA - SuperSTARВ клипе известной певицы снялась невестка экс-главы «Распадской». Кадр: LOBODA - SuperSTAR
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Невестка экс-главы Распадской угольной компании целовалась со Светланой Лободой в скандальном клипе «Суперзвезда». Обсуждаемый клип набрал уже 32 миллиона просмотров

В августе прошлого года украинская певица Светлана Лобода выпустил клип «SuperSTAR», который сразу попал в тренды «Ютуба». На сегодняшний день он набрал уже 32 миллиона 200 тысяч просмотров. Ролик назвали весьма провокационным. В одном из эпизодов певица целуется с пробегающей по пляжу шатенкой.

Шатенка на видео – Юлия Козовая. Кадр: LOBODA - SuperSTAR

Шатенка на видео – Юлия Козовая. Кадр: LOBODA - SuperSTAR

Оказалось, что целовалась в клипе со Светланой Лободой начинающая актриса Юлия Козовая, пишет популярный паблик в соцсети. Девушка также занимается ресторанным бизнесом в Москве, у нее ресторан на Николиной горе, воспитывает троих детей. Отметим, что Юлия замужем за Артемом Козовым – сыном экс-главы Распадской угольной компании Геннадием Козовым.

Геннадий Козовой в начале 2000-х входил в список «Форбс», владея состоянием почти в миллиард долларов. До страшной аварии на «Распадской» Козовой был совладельцем угольного предприятия. Сейчас бизнесмен он по-прежнему владеет долями в «Распадской».

LOBODA - SuperSTAR [Официальное видео].

Козовая занимается ресторанным бизнесом и часто путешествует. Скриншот: страница Юлии Козовой в instagram

Козовая занимается ресторанным бизнесом и часто путешествует. Скриншот: страница Юлии Козовой в instagram

Напомним, что после аварии на «Распадской» Геннадий Козовой просил денежной помощи у правительства в размере шести миллиардов рублей, оценив убытки.

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