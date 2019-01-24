Кузбасс занимает третье место по инвалидности в Сибири

Кемеровская область занимает третье место по инвалидности в Сибирском федеральном округе. Об этом заявила заместитель губернатора Елена Малышева.

В Кемерове 24 января состоялось заседание по вопросам попечительства в социальной сфере региона. В его рамках выступила заместитель губернатора по вопросам здравоохранения, которая рассказала об уровне инвалидизации Кузбасса.

– В Кемеровской области проживают 2 694 877 человек, из них 236 459 человек являются инвалидами. По уровню инвалидизации Кемеровская область в Сибирском федеральном округе занимает третье место, то есть это лидерство – 10 процентов жителей нашей области имеют статус инвалида. Это очень высокий уровень инвалидизации, – сказала Малышева.

Заместитель губернатора отметила, что в 2018 году в Кузбассе было разработано 33 498 индивидуальных программ реабилитации взрослых инвалидов. При этом в таких программах нуждаются 96 процентов из всех граждан, которые имеют статус инвалида. Однако в прошлом году социальную реабилитацию прошли лишь 9300 инвалидов, что составляет 23,5 процента от всех нуждающихся в ней.

Малышева отметила, что в Кузбассе социальная реабилитация взрослых инвалидов осуществляется в 11 отделениях при центрах соцобслуживания населения. При этом данные отделения не оснащены необходимым оборудованием.

Заместитель губернатора уточнила, что в регионе на сегодняшний день нет центра комплексной реабилитации для взрослых инвалидов. Мало того, нет такого центра и в соседних регионах, а ближайших находится на Сахалине.

Для детей-инвалидов в Кузбассе функционируют шесть реабилитационных центров: ежегодно в них проходят реабилитацию 4,5 тысячи детей. Ведущий центр находится в Кемерове – он хорошо оснащен. Также центре есть в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Мариинском и Новокузнецком районах, но они имеют недостаточную материально-техническую базу.