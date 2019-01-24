«Иждивенчество поощрять нельзя»: Елена Пахомова высказалась о кузбасских сиротах

Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки высказалась о детях-сиротах. Она отметила, что иждивенчество среди сирот, получивших профессиональное образование, поощрять нельзя.

Выступая на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, Елена Пахомова подняла тему иждивенчества среди детей-сирот. Она отметила, что сироты после получения профессионального образования предпочитают вставать на учет в центры занятости населения, нежели устраиваться на работу. И этому есть причины.

– Чаще всего наши сироты намеренно стараются продолжать свое обучение до 23 лет, обращаться в службу занятости, потому что после получения профессии и выходя на рынок труда, они получают заработную плату в среднем не выше 15 тысяч рублей. Опыта работы нет, как и у любого выпускника учреждения профессионального образования. А если они становятся в центр занятости, то они получают государственное пособие для безработных граждан в размере средней заработной платы по региону – 37 856 рублей. Мы считаем, что это иждивенчество, его поощрять нельзя, – сказала Пахомова.

Она отметила, что власти Кузбасса уже обращались в правительство России с предложением о доплатах детям-сиротам, которые трудоустраиваются по полученной специальности. По мнению замгубернатора, доплата к зарплате должна быть такой, чтобы она достигала уровня средней по региону: это должно мотивировать детей-сирот трудоустраиваться по профессии.