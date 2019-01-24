Про сирот, инвалидов и социальную поддержку

В четверг в администрации Кемеровской области прошло совещание с участием членов Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, заместителями губернатора Еленой Малышевой и Еленой Пахомовой. Также с докладом выступила председатель кузбасского Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева.

Отметим, что кузбасский Совет по вопросам попечительства в социальной сфере был создан два месяца назад. За это время он смог собрать с меценатов 13,5 миллиона рублей и направить деньги нуждающимся. Благодаря работе членов Совета многие культурные учреждения области будут реконструированы, получать новую технику и оборудование.

– Кроме финансовой помощи, еще существует организационная помощь, когда мы поддерживаем наших детей, население, в том чтобы оно вело здоровый образ жизни. Мы проводим спартакиады, – рассказала Анна Цивилева. – Мы хотим провести фестиваль народного творчества, который будет охватывать малые города, села, деревни, а потом выйдет на областной уровень. 24 мая на площади торжеств соберем всех победителей. И это будет праздник всего народа.

По словам Цивилевой, Совет собирается привлечь вниманием бизнеса к деятельности творческой интеллигенции, учреждений культуры, образования, спорта, соцзащиты, здравоохранения. Члены Совета будет помогать выявлять талантливых детей, поддерживать старшее поколение, сохранять семейные ценности, создавать условия для благотворительности и попечительства.

– В Кузбассе практически весь крупный бизнес социально ориентирован. И координатором действий всех, кто готов помочь, всех, кто неравнодушен, стал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Деятельность Совета поможет сделать наш регион процветающим, а жизнь людей в нем по-настоящему комфортной благополучной, — отметил Сергей Цивилев.

Анна Цивилева отметили, что, несмотря на работу общественников, нельзя исключать ответственность и самих людей за социальную обстановку, которая оставляет желать лучшего. По словам председатель Совета в Кузбассе очень много детей и взрослых гибнет в авариях, пожарах, в результате семейных ссор и конфликтов.

– Таких ситуаций очень много. И количество погибших гораздо превышает тех, кто погиб во время трагедии в «Зимней вишне». И об этом надо говорить, потому что это общая культура населения. Это общая сознательность, воспитание населения, – отметила Анна Цивилева.

Заместитель губернатора по вопросам соцразвития Елена Малышева рассказала о мероприятиях поддержки инвалидов в регионе. Она отметила, что Кузбасс занимает третье место в Сибири по количеству инвалидов.

В 2018 году в Кузбассе было разработано 33 тысячи индивидуальных программ реабилитации взрослых инвалидов. Регионе есть шесть реабилитационных центров, из них хорошо оснащен только «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» в Кемерове. Совет займется поддержкой подобных учреждений.

Также под патронажем Совета будут дополнительно закупать технические средства реабилитации для детей-инвалидов и взрослых инвалидов. Это многофункциональные кровати для лежачих больных, подъемники для проведения гигиенических процедур, многофункциональные велотренажеры для детей-инвалидов.

Елена Пахомова рассказала о поддержке сирот в Кузбассе. Она отметила, что эффективной формой по социализации сирот является система наставничества. К индивидуальному кураторству привлекаются люди разных профессий, но в основном в качестве наставников выступают педагоги детских домов. Пахомова отметила, что наибольшего же эффекта можно достичь, привлекая к кураторству социальных партнеров.

– Мы будем участвовать в федеральных программах и открыты для сотрудничества с меценатами, федеральными фондами и федеральными некоммерческими организациями. Уверена, только совместная работа даст положительные результаты! – заключила Анна Цивилева.