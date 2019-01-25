Кузбасс заключил соглашение о сотрудничестве с Алтайским краем

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов.

Соглашение подразумевает то, что Кузбасс и Алтайский край буду сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Конкретный план мероприятий сейчас находится в активной работе. Сергей Цивилев отметил, что долгие и прочные экономические отношения между Кузбассом и Алтаем существуют уже давно. Например, предприятие «Алтайвагон» входит в структуру «Кемеровохиммаш». У предприятия большое будущее, и оно получает поддержку от Кузбасса.

- Мы связаны исторически и культурно, также по линии сельского хозяйства, в области туризма. Подписанное сегодня соглашение укрепит сотрудничество и по части реализации майского указа президента Российской Федерации, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

К слову, сегодня Кемеровская область уже заключила 15 межрегиональных соглашений. Среди регионов, с которыми сотрудничает Кузбасс - Калининградская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Севастополь, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Оренбургская область и Алтайский край. Планируется, что экономические соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и стратегическом партнерстве будут заключены со всеми субъектами России в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса до 1 апреля нынешнего года. А ряд документов будет подписан 14-15 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме.