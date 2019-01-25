Директор кузбасской школы прокомментировала видео с разваренными макаронами

Директор кузбасской школы, ученики которой сняли скандальное видео о питании в столовой, прокомментировала ситуацию. Людмила Сахарова назвала поступок школьников неудачной шуткой.

Ранее в социальных сетях появился ролик, сделанный в школе №10 города Юрги. На нем подростки показали тарелки с разваренными макаронами и назвали эту еду собачьей. Дети уточнили, что за подобные обеды им приходится платить по 60 рублей.

- Это неудачная шутка детей в связи с недостаточностью воспитания. Это остатки пищи, не все блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили. Еда подается в надлежащем виде, все службы проверяют – Роспотребнадзор, прокуратура, - заявила Людмила Сахарова.

Руководитель образовательного учреждения отметила, что ученик, который снимал видео, вообще не питается в школьной столовой. Сейчас в школе проводится проверка с участием представителей разных служб и ведомств, в том числе Следственного комитета.

Отметим, что сейчас в регионе проходят проверки организации школьного питания. Специалисты обойдут все кузбасские школы после другого скандального заявления. В среду, 23 января, детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын сообщил об участившихся фактах голодных обмороков среди учеников сельских школ. Инициирована доследственная проверка - сегодня следователи навестили детского омбудсмена и опросили его для протокола.

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Детского омбудсмена опросили следователи после заявлений о голодных обмороках в кузбасских школах

- Дмитрий Кислицын был опрошен в рамках доследственной проверки, которая проводится по сообщениям средств массовой информации о голодных обмороках детей в школах Кузбасса, - рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области. (подробности)

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«Как нас кормят в школе макаронами. Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. Я могу такие же вкусные макароны сварить за 30 рублей, – иронизируют подростки на видео. – Как собакам прям». (подробности)

Ученики кузбасских школ падают в голодные обмороки

– Одни дети идут на обед в школе, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. Сначала был один ребенок, потом покатился целый ком, – сказал Кислицын во время заседания. (подробности)

В Кузбассе открыли горячую линию по вопросам школьного питания

Специалисты проверяют организацию школьного питания в образовательных учреждениях Кузбасса. Уже составлен график обследования всех школ региона. В комиссию входят сотрудники областного департамента, местных отделов образования, депутаты, общественники. Также к участию в проверках приглашают членов родительских комитетов и неравнодушных жителей области. (подробности)