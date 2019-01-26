Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Поднимите мне веки!

Визжим от ужаса и замираем от восторга

Сказки бывают разными: веселыми и поучительными, непонятными и даже страшными. А бывают такие, что с самого первого слова захватывают и не отпускают. Обычно в таких сказках невероятным образом переплетаются реальная жизнь и вымысел, и оттого, что непостижимое, мистическое так просто вписывается в повседневную жизнь, порой становится жутковато и страшно интересно.

Вот, например, какая история случилась с неким Хомой Брутом. Студент на каникулах решил заняться репетиторством, да попал в историю: его пригласили читать молитвы над умершей дочерью богатого сотника. Выбора у юноши не было, так что пришлось ему три ночи подряд за закрытыми дверями до первого крика петуха читать молитвы. И каждую ночь становилось все страшнее и страшнее, пока, наконец, не пришел Вий…

Благодаря режиссеру Николаю Русскому в пространстве камерной сцены создается настоящий фильм ужасов. Это современное прочтение классики, которое изменит взгляд на знакомый текст в переносном и прямом смыслах: зрительские кресла расположены непривычно высоко. А переплетение реального и мистического в сюжете заставит сердца биться совсем в другом темпе. Конечно, замкнутый круг, в который попал Хома Брут, в финале распадется, но вот хэппи-энда не будет…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

27 января, начало в 16:00

Цена билетов от 600 до 1000 рублей.

Классика на новокузнецкой сцене. Спектакль "Вий". Фото: Новокузнецкий драматический театр.

Кузнецкие предания глазами художника

Знакомимся с историей Кузнецка в картинах Игоря Приходько

История Кузнецка насчитывает уже 400 лет и вызывает неподдельный интерес у новокузнечан и гостей города. Самые важные, знаковые, ключевые события описаны в трудах историков и даже отображены на полотнах художников. Так, Игорь Приходько, новокузнецкий художник, создал 50 живописных и графических работ, посвященных историческому прошлому Кузнецка. Каждая из них отображает неповторимый дух ушедших эпох, с максимальной точностью воссоздает исторические детали и события.

Работы Игоря Приходько представлены по нескольким направлениям:

сюжетно-исторические композиции («Зимовье 1616-17 гг.», «Бунт Урушпая. 1623 год», «Из Кузнецка в Томск», «Заключение перемирия между казаками Кузнецка и татарами. 1740 год» и другие), портреты (первого воеводы, его помощников и государей XVII-XVIII веков и другие), изображения из серий «Знамена и гербы Кузнецка», «Кузнецкие предания».

Впрочем, лучше один раз своими глазами увидеть «Кузнецкие предания» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Выставка будет работать до 14 февраля.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей.

История Кузнецка глазами Игоря Приходько. Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

Немного Востока в Новокузнецке

Спешим на фестиваль восточного танца!

Ах, этот игривый взгляд, изящный поворот головы, стремительные движения руками, манящие изгибы талии и бедер… Восточные танцы неизменно привлекают мужскую аудиторию: представители сильного пола заворожено следят за каждым движением танцовщиц, восхищаясь их женственностью. Да и все женщины, независимо от того, течет ли в них восточная кровь, тайно или явно мечтают овладеть искусством восточного танца.

А те, для кого танец стал одной из главных составляющих жизни, самозабвенно танцуют на всевозможных концертах и конкурсах. Например, на новогоднем фестивале Noel Dansi, который будет проходить в Новокузнецке уже 27 января. И каждый новокузнечанин сможет по достоинству оценить восточные танцы, каждое движение в которых ласкает взгляд и трогает душу.

ТРЦ Глобус

ул. Тольятти 27А

27 января, начало в 13:00, завершение в 17:00.

Вход для зрителей свободный.

Восточные танцы. ФОто: Содружество "Яркие люди".

«Коневец-квартет» и его юбилейный концерт

Спешим на концерт уникального коллектива

В направлениях современной музыки можно запутаться: их очень много, при этом многие группы соединяют в своем творчестве разные направления, создавая нечто оригинальное. И все же нет ничего прекраснее и чистое акапельное пение. То самое, когда голос звучит без лишних украшений, и каждый звук завораживает, проникает в глубину души, дарит восторг и радость.

Акапельное пение требует высочайшего вокального мастерства. В этом плане «Коневец-квартет» можно считать эталоном. Тем, кому посчастливилось услышать этот коллектив, знают, как голоса его участников завораживают и гипнотизируют слушателей. Трудно найти человека, у которого не шли бы мурашки по спине, когда он слышит церковные песнопения в исполнении квартета.

Изначально квартет участвовал в богослужениях, но постепенно аудитория увеличилась, и сегодня исполнителей ждут не только в российских городах, но и в Великобритании, Италии и США. Причем слушатели – не только православные христиане и далеко не всегда знают русский язык. Да это и не нужно: ведь чистая музыка, духовность не нуждаются в переводе.

Помимо «церковной» музыки в программу концерта включены сочинения современных авторов, вокальная классика, старинные казацкие песни, русские народные песни различных жанров: «Вечерний звон», «По диким степям Забайкалья» и другие

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

29 января, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.