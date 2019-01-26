Пять тысяч петербуржцев посмотрели кузбасский ролик в честь снятия блокады Ленинграда

Пять тысяч жителей Санкт-Петербурга посмотрели видеоролик, снятый в городе Кемерово и посвященный снятию блокады Ленинграда. Петербуржцы благодарят кузбассовцев за память.

В пятницу, 25 января, в Кемерове почтили память о жителях города-героя Ленинграда. Здесь, в областном центре Кузбасса, проходят мероприятия, посвященные снятию блокады с города. Среди них – возложение цветов в сквере Памяти жителей блокадного Ленинграда. Ролик, на котором запечатлены яркие моменты этого дня, появился на странице социальной сети не только Кемерова, но и Правительства Санкт-Петербурга.

Петербуржцы с благодарностью отнеслись к тому, что кузбассовцы по-прежнему считают этот день и «своим» тоже, ведь во время войны Кемерово приютил детей из 15 детских домов блокадного Ленинграда и для многих из них стал родным домом. И до сих пор в Кемерове живут 69 блокадников.

- Кемерово, низкий поклон вам от пожилых ленинградцев! – написала в комментариях Лариса Григоранти, жительница Санкт-Петербурга.

- Главное – рассказывать детям, внукам о том страшном времени. Чтобы нельзя было ни забыть, ни переврать, - пишет другой комментатор, Елена Бухарева.

К слову, кемеровчане также активно смотрят видео, ставят «лайки» и делают репосты. За несколько часов более трех тысяч человек посмотрело видео, посвященное 750летию снятия блокады Ленинграда.

Напомним, в 2018 году в Кемерове был создан сквер Памяти жителей блокадного Ленинграда. В нем установили памятник, изображающий женщину – жительницу Кузбасса, прижимающую к себе эвакуированных из Ленинграда детей. А мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады проходят в Кемерове в течение всей недели.