Кузбасский Следком проверит питомник, где пострадал ребенок

Следственный комитет начал проверку после инцидента с четырехлетним мальчиком, который пострадал в питомнике аляскинских маламутов. Правоохранители выясняют, как именно ребенок получи травму лица.

Напомним, что на прошлой неделе четырехлетний мальчик пострадал в питомнике аляскинских маламутов в Елыкаево. По словам директора питомника, ребенок упал с саней во время катания на упряжке.

Как установили следователи, четырехлетний мальчик вместе с мамой и 12-летним братом проводили время в питомнике. Дети вдвоем катались на собачей упряжке: младший сидел в нарте, а старший стоял на полозьях.

– На втором круге 12-летний мальчик не удержался и упал с упряжки, собаки еще некоторое время катили сани, затем они перевернулись. Мама мальчиков и владелец питомника вытащили ребенка из-под саней, обнаружив на лице ребенка травмы, – рассказали в Следственном комитете. – Предприниматель сразу доставил ребенка в больницу. Следствие установит, являются ли повреждения на лице ребенка укусами собаки или получены при падении.

Следователи будут выяснять, с какого возраста детям можно управлять собачей упряжкой. Кроме того, пострадавшему ребенку после лечения проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая установит тяжесть травмы. Сейчас ребенок восстанавливается после операции. Работу питомника приостановили.