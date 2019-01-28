2019-01-28T15:01:27+03:00
Общество

Морозы до -37 градусов ожидаются в Кузбассе на неделе

Комфортная зимняя погода сменится сильными морозами
Екатерина РОМАНОВА
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Комфортная зимняя погода на неделе сменится сильными морозами. Фото: архив КПКомфортная зимняя погода на неделе сменится сильными морозами. Фото: архив КПФото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году январская погода переменчива и непостоянна. Недавние оттепели сменились морозами, а в последние дни месяца вновь будет небольшое потепление. Впрочем, уже в первые дни февраля кузбассовцев ждут морозы.

Во вторник, 29 января, в Кузбассе будет морозно. Почти на всей территории области столбики термометров будут держаться в пределах -17…-22 градусов, снежные тучи заволокут все небо над Кузбассом, местами пройдет снег.

Среда окажется самым теплым днем на неделе: воздух прогреется до -15 градусов на севере области и до -12 – на юге. Ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет снег, а скорость юго-западного ветра не превысит 11 метров в секунду.

И уже в ночь со среды на четверг столбики термометров поползут вниз. Если утром на севере области ожидается -18 градусов, то уже днем будет до -21, а к ночи и до -29 градусов. На юге будет немного теплее: днем до -13 градусов, а ночью – до -28.

Первый день февраля принесет с собой мороз. На юге области воздух прогреется лишь до -27 градусов. При этом солнце изредка будет выглядывать из-за туч, а северо-западный ветер будет достигать 4-8 метров в секунду. На севере региона днем столбики термометров будут держаться в пределах отметок -29…-33 градусов, зато будет светить солнышко. Ночью же ожидается до -33…-37 градусов.

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