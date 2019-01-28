2019-01-28T15:18:10+03:00
Экономика

Кузбасские моногорода и бизнес получат больше федеральной помощи

Предприятия смогут брать займы под ноль процентов
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев провел совещание по вопросам развития моногородов и реализации национальных проектов. Фото: АКОСергей Цивилев провел совещание по вопросам развития моногородов и реализации национальных проектов. Фото: АКО
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В понедельник Сергей Цивилев провел расширенное совещание по вопросам развития моногородов и реализации национальных проектов. На нем присутствовали заместители губернатора, главы городов и районов, их замы и депутаты.

Как отметил замгубернатора Алексей Крупин, в 2019 году Фонд развития моногородов введет новые инструменты поддержки. Фонд будет софинансировать расходы региона на строительство и реконструкцию объектов инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Ведомство может оплачивать 95 процентов стоимости каждого объекта, чтобы увеличить объемы строительства.

Кроме того, фонд сможет рефинансировать кредиты резидентов моногородов, а также выдавать льготные займы до 250 миллионов рублей под ноль процентов годовых. Деньги фонд будет давать на капитальные вложения.

– Это очень привлекательный механизм для бизнеса, займы будут предоставляться напрямую предприятиям при обращении в Фонд. Участие собственными средствами инициатора в проекте – не менее 20 процентов, — подчеркнул Крупин.

На сегодняшний день Фонд развития моногородов может софинансировать строительство инфраструктуры для реализации инвестпроектов в Анжеро-Судженске, Юрге, Таштаголе и Новокузнецке. С 2015 года было построено шесть объектов стоимостью в полтора миллиарда рублей: два водовода, подстанция, ЛЭП, коллектор, мост. Это позволило создать полторы тысячи новых рабочих места и привлечь 11 миллиардов рублей. Фонд развития моногородов ждет от Кузбасса еще 200 новых инвестиционных проектов.

– 200 проектов – это очень серьезно. Но Кузбасс — единственный субъект, где насчитывается 24 моногорода. С одной стороны, подготовка 200 проектов – это дополнительная нагрузка, а с другой стороны – дополнительные возможности. Поэтому необходимо подготовить не менее 10 проектов от каждого моногорода, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Кроме того, в 2019 году в Кузбассе принят ряд программ поддержки предпринимательства. Так, впервые за 10 лет увеличено областное финансирование по программе развития бизнеса с 16 до до 124 миллионов рублей. Кроме того, в 15 раз увеличено федеральное финансирование на мероприятия по развитию предпринимательства в регионе – до 946 миллионов рублей.

Также в Кузбассе будет создана система институтов поддержки экспорта, которая должна наладить взаимодействие экспортеров и надзорных органов в электронной форме.

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