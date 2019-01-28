Сотрудники полиции искали одного преступника, а нашли другого. И все благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на многоквартирном доме.

19 января 2019 года около трех часов ночи в одном из дворов на улице Грдины в Новокузнецке сгорел автомобиль Lexus. Сотрудники правоохранительных органов, заподозрив поджог, обратились в компанию, обслуживающую соседний дом. Здесь имеются камеры наружного наблюдения, и возможный поджигатель мог попасть в их видоискатели. Записи с камер действительно помогли найти злоумышленника – правда, совершившего другое преступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/688679" frameborder="0"></iframe> Нападение на новокузнечанку в подъезде дома попало на видео.Видео предоставлено "Безопасным домом".

Накануне того дня, когда оперативники запросили записи с камер, одна из новокузнечанок возвращалась домой. Женщина спокойно подошла к своему дому, открыла подъезд и вошла в него. Каждое ее движение зафиксировали камеры – также, как и то, что все это время за ней шел мужчина. Убедившись, что женщина вошла в подъезд, он успел подбежать к закрывающейся двери и пойти за своей жертвой. Горожанка как раз вызвала лифт, но войти в него не успела. Незнакомец налетел на нее, схватил за волосы и потащил подальше от дверей – на площадку между этажами. Налетчик снял с женщины серьги и сильным ударом выбил ей зубы, а потом так же быстро, как появился, убежал.

Оперативники сразу узнали налетчика: он уже не раз был замечен в таких делах. Так что задержать злоумышленника не составило труда.