Визит, который не стоит откладывать

Проктология - одна из самых деликатных медицинских областей, и зачастую люди боятся и стесняются обращаться к врачам со своими вопросами. Можно ли самостоятельно распознать проктологические заболевания? Насколько эффективно и оправданно использование народных методов для лечения геморроя? Почему не стоит откладывать визит к врачу? На эти и другие вопросы ответили главный врач Центра проктологии и урологии «Медлайн» Игорь Баштанов и врач-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Котов.

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ

- Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваш медицинский центр. Какими конкретно проблемами занимаются специалисты?

Игорь Баштанов: - Здравствуйте, спасибо за вопрос. В нашем обществе по-прежнему есть болезни, вызывающие стыдливость. О проблемах прямой кишки и урологических заболеваниях не принято говорить открыто, но именно этими «стыдливыми» болезнями, по статистике, страдает более 50 процентов россиян. Мы давно заметили, что к нам обращаются с этими недугами пациенты моложе, чем те, которые обращались еще десять лет назад. Чтобы помочь сибирякам в решении болезненных вопросов, в Кемерове в 2014 году открылась первая клиника под брендом «Медлайн», а в 2015-м - в Новокузнецке. За эти пять лет мы выросли в крупную сеть специализированных медицинских центров, работающих в пяти городах Сибири. В ноябре прошлого года распахнула свои двери клиника в Новосибирске. Отличие нашего медицинского центра - это специализация на лечении широкого спектра заболеваний в сфере проктологии, урологии и гастроэнтерологии. Мы лечим комплексно, проводя полное исследование, принимая во внимание проблемы всех частей организма, связанных с болезнью. Для этого в нашем центре работают высококвалифицированные специалисты, у которых можно пройти такие важные обследования, как ультразвуковые исследования (УЗИ), фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и фиброколоноскопия (ФКС).

В феврале 2018 года мы расширили возможности оказания амбулаторной помощи нашим пациентам, открыв хирургическое отделение для проведения наиболее востребованных проктологических, урологических и общехирургических операций (грыжи различной локализации). Операцию можно провести в любое удобное для пациента время, после чего он будет находиться в стационаре в течение дня под наблюдением, а вечером сможет вернуться домой.

Для эффективного обследования и лечения в клинике применяются современные медицинские технологии, используются эффективные препараты, которые одобрены Минздравом РФ, а также заключены контракты с авторитетными исследовательскими центрами. Все это позволяет очень быстро поставить диагноз и, не теряя времени, начать лечение выявленных патологий.

ГЛАВНОЕ - НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ВОВРЕМЯ

- Расскажите, что такое геморрой и как он лечится? Это болезненно?

И. Б.: - Геморрой - это варикозное расширение вен прямой кишки или заднего прохода, приводящее к появлению геморроидальных узлов, которые могут воспаляться, кровоточить и выпадать из заднего прохода. Лечение геморроя зависит от многих факторов - локализации (бывает внутренний и наружный, а также комбинированный), стадии заболевания, наличия осложнений и т. д. На сегодняшний день медицина имеет в своем арсенале достаточно действенных методов, позволяющих в короткие сроки устранить недуг. Медикаментозное лечение и малоинвазивные методы являются одними из самых эффективных способов лечения геморроя. Они безболезненны и применяются на ранних стадиях развития заболевания. На последних стадиях пациенту уже необходима более серьезная операция, после которой нужно достаточно много времени на восстановление. Именно поэтому не стоит затягивать с обращением к врачу. Но даже если так случилось, вы запустили свою болезнь, не стоит стесняться и терпеть боль и дискомфорт. В «Медлайне» вам помогут. Наши врачи, кроме малоинвазивной методики лигирования, ставшем классическим методом избавления от геморроя, проводят в том числе малоинвазивные операции по методу HAL-RAR. Операция занимает от 15 до 40 минут, проводится под наркозом и подразумевает минимальное вмешательство в слизистую. То есть примерно через сутки вы практически забываете о проблеме, осложнявшей вашу жизнь, возможно, не один год. Отмечу, что до 15 февраля скидка на данную операцию составит 25 процентов.

- Как можно попасть к специалистам?

И. Б.: - Это очень просто! Надо всего лишь взять телефон и позвонить операторам нашего контактного центра или зайти на сайт, оставить электронную заявку или заказать бесплатный обратный звонок. Вы можете записаться в любое удобное для вас время на консультацию! Зачастую записаться и прийти на прием можно в тот же день. Мы понимаем, что не всегда удобно разговаривать по телефону, чтобы о ваших проблемах не знали окружающие случайные люди. Для этого мы внедрили новые современные способы общения. Вы можете уточнить все вопросы в онлайн-чате либо в мессенджерах WhatsApp или Viber. Проктология - сфера деликатная, поэтому вы сами можете решить, какой врач-специалист будет вас обследовать - мужчина или женщина. Первичный прием занимает достаточное количество времени для подробного выяснения проблемы пациента, обследования, сбора анамнеза, после чего будут даны рекомендации, разработан индивидуальный, конкретно для вашего случая, план обследования и лечения. В большинстве случаев оно может начаться уже в день обращения. Не стоит бояться высокой стоимости приема. Первичный прием высококлассного специалиста в феврале этого года стоит всего 450 рублей, причем по показаниям врача может быть проведена ректороманоскопия, специальная процедура, которая позволяет с большой точностью определить характер заболевания. Во многих клиниках она не входит в стоимость приема и за нее необходимо платить отдельно. Назвав кодовое слово «МЕДЛАЙН», вы получите приятный бонус в виде скидки в размере 100 рублей при записи на первичный прием к врачу-проктологу.

- Какими проблемами со здоровьем может грозить запущенный геморрой?

Михаил Котов: - Грозить может и не запущенный. Все зависит от разновидности и осложнений. Если говорить о кровоточащем геморрое, то здесь при длительной и регулярной потере крови может развиться тяжелая анемия, как следствие - страдают все внутренние органы, в том числе мозг и сердце. При еще одном осложнении - остром тромбофлебите - человек из-за выраженного болевого синдрома не может вести привычный образ жизни - сидеть, свободно двигаться и т.д. Ну а если говорить в целом, то при заболевании может серьезно ухудшиться качество жизни - страдают сон, аппетит, ухудшается общее самочувствие, болевой синдром мешает полноценно работать, общаться с семьей, вести общественную деятельность.

- Добрый день. Интересует такой вопрос: центр «Медлайн» работает по полису обязательного медицинского страхования?

И. Б.: - Центр проктологии и урологии «Медлайн» - это частная клиника, то есть мы оказываем услуги пациентам на коммерческой основе. Но при этом отмечу, что цены у нас достаточно демократичные. Тем не менее в 2019 году центр начал работать в системе обязательного медицинского страхования по такому направлению, как проведение отдельных видов операций в условиях дневного стационара. На эти цели Территориальным фондом ОМС Кемеровской области нам выделены квоты на год. Если после приема, проведения необходимых анализов и обследования врач подтвердит необходимость проведения оперативного вмешательства в условиях хирургии одного дня, то это можно будет сделать в нашем центре бесплатно по полису ОМС.

СПОРТУ - ДА, ЭКСПЕРИМЕНТАМ - НЕТ

- У меня такой деликатный вопрос: в интернете и даже по телевизору часто можно увидеть советы использовать для лечения геморроя, например, свежий огурец. Скажите, а подобные народные методы безопасны?

М. К.: - К сожалению, сегодня многие надеются, что справиться с таким заболеванием можно без участия врача. Геморрой - проблема деликатная, и часто люди просто стесняются обращаться за помощью, надеясь на «бабушкины» рецепты. Но пока вы пробуете на себе народные методы, то теряете драгоценное время. В большинстве своем они бесполезны и даже небезопасны. Да, на какое-то время может наступить облегчение, но кардинально это проблему не решит.

- Может ли сидячая работа стать причиной проблем со здоровьем?

М. К.: - Да, может. Существует ряд профессий, предрасполагающих к возникновению геморроя или усугубляющих течение заболевания. Такие профессии обычно связаны с длительным сидением, стоянием или подъемом тяжестей. Однако это не значит, что нужно бросать работу. Найдите время в течение рабочего дня на физкультминутку - походите, сделайте простые упражнения. Установленной периодичности нет - разминайтесь при первых признаках дискомфорта. Причем это касается не только сидячей работы, но и длительных перелетов, поездок в автомобиле, ожидания в очереди и т.д.

- Спасибо за ответ!

- Пожалуйста. Будьте здоровы!

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