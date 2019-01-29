Стали объектами для насмешек: Мать кузбасской школьницы, снявшей видео с разваренными макаронами, рассказала о реакции учителей на поступок

Мать ученицы, которая сняла видео с разваренными макаронами в столовой школы №10 города Юрги, рассказала о реакции учителей. Женщина утверждает, что дочь с подругами стали объектами для насмешек.

Ирина Кайнова рассказала правду о ситуации вокруг школьных обедов в юргинском образовательном учреждении №10. Женщина пояснила, что видео с разваренными макаронами в Instagram выложила она, а не дочь, однако учителя совершают нападки на девочек, смеются над ними и винят их в сложившейся ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/688735" frameborder="0"></iframe> Мать кузбасской школьницы, снявшей видео про разваренные макароны, записала обращение.Автор: Максим Учватов / YouTube

- Моя дочь отказалась питаться в школьной столовой, я решила выяснить, в чем дело. Она сказала, что такое кушать нельзя, таким можно кормить только собак. Я не поверила, попросила, чтобы она записала видео или сделала фотографию того, что она кушает в столовой. Она прислала видео макарон. Макароны были в непотребном состоянии, их кушать нельзя. На следующий день она сфотографировала яблоко, это было 23 января. Меня эта ситуация возмутила, я решила выложить видео в Instagram, - рассказала Ирина.

Многодетная мать отметила, что теперь ее дочь и девочек, которые были засняты в видео с макаронами, обвиняют во лжи. Якобы они сами подложили жухлое яблоко.

- В школе утверждают, что яблоки не давали в январе. У меня есть доказательства, что яблоки им давали, - говорит возмущенная жительница Юрги.

Ее дочь Кристина озвучила, что она с подругами ела столовой в тот день, когда снимала видео. По словам девушки, 22 января им дали макароны с куриными медальонами, кусочек огурца, хлеб и чай. Макароны компания школьниц есть не стала, потому что «при одном нажатии ложкой они превращались в кашу».

- Проходил мимо учитель, мы показали, какие макароны, учитель тоже их не стал брать. Остальные учителя на это никак не отреагировали. Сказали, что мы это все просто выдумали. Мы подходили к учителям, говорили, зачем вы так относитесь, они начинали смеяться, шутить над нами. Говорят, что это только наша вина и ничья больше, что мы просто хотели быть популярными, - рассказывает дальше школьница.

- Идут угрозы, что вы за это ответите, - добавляет Ирина к словам дочери.

Кроме того, по словам Ирины, компанию причастных к видео девочек следственные органы и сотрудники ПДН допросили без присутствия родителей.

- Классный руководитель тоже не присутствовала – она была очень возмущена тем, что ее не пригласили. Детей допрашивали, давили на них. Я прошу разобраться во всей этой ситуации, потому что очень много родителей не довольны питанием, - говорит Ирина.

«Комсомольская правда» попыталась связаться с директором юргинской школы №10 Людмилой Сахаровой, которая ранее прокомментировала видео девочек и назвала его шуткой. Однако в приемной директора изданию ответили, что комментариев по данной ситуации не будет до тех пор, пока идет доследственная проверка.

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