В Кузбассе при пожаре погибли женщина и грудной ребенок

Накануне в одном из частных домов в Тисуле при пожаре погибли 35-летняя женщина и ее 7-месячный ребенок. Перед пожаром женщина вместе с супругом употребляла спиртное.

Страсть к алкогольным напиткам привела к трагедии в одной из семей, живших в частном доме на улице Спортивной Тисульского района. В понедельник, 29 января, днем супружеская пара распивала спиртные напитки. При этом мужчина и женщина курили, а рядом с ними находился их 7-месячный ребенок. В какой-то момент мужчина заметил, что в одной из комнат начался пожар. Хозяин дома тут же побежал на улицу и стал просить соседей скорее вызвать пожарных и скорую помощь. Огонь разгорался, а когда прибыли пожарные и принялись тушить его, глава семейства стал бить руками стекла в доме: там оставались его супруга и ребенок.

Лишь когда пожар был потушен и огнеборцам удалось попасть в дом, они вынесли оттуда женщину и ребенка. Увы, оба уже не подавали признаков жизни. Главу семейства пришлось госпитализировать: ему оказали необходимую помощь, и теперь жизни мужчины ничего не угрожает.

- Семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала, - сообщает пресс-служба СК РФ по кемеровской области. - Однако соседи характеризуют семью как злоупотребляющую спиртным.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара и смерти женщины и грудного ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.