«Родители боятся давления»: Мама кузбасской школьницы, снявшей видео с разваренными макаронами, рассказала о скандале с питанием

Многодетная мама Ирина Кайнова, чья дочь сняла скандальное видео о школьном питании, рассказала о том, что сейчас происходит в кузбасской школе. В интервью «Комсомолке» женщина заявила, что многие родители недовольны школьными обедами, но боятся давления учителей.

Напомним, что на прошлой неделе в Instagram появилось видео, снятое школьницами в столовой. На нем девочки отмечают низкое качество поданных на стол макарон и заявляют, что их кормят как собак. После того, как ролик стали обсуждать в Сети, директор школы назвала запись неудачной шуткой. Позже мама школьницы Ирина Кайнова выложила видеообращение, в котором рассказала , что видео не фейк, а ее дочь с подругами стали объектами для насмешек учителей.

Редакция «Комсомольской правды-Кемерово» связалась с Ириной Кайновой и просила рассказать о питании в их школе и набирающем оборы скандале.

- Как давно Кристина (Старшая дочь, которая сняла видео, - прим. «КП») ходит в школу №10? Были ли до этого случая от нее или от других детей, родителей жалобы на питание?

- В 10 школу мы перевелись в начале прошлого года, перешли в 8 класс. Дочь изначально говорила иногда, что кормят не всегда хорошо, иногда кушать невозможно. Звоночки от нее были, но она продолжала питаться, и я особо не придавала значения ее жалобам. Думала, ну может пересолили или недосолили. Но когда дочь совсем отказалась от школьного питания, меня это насторожило и дальнейшие мои действия вы знаете. С другими родителями созванивались, и они также жаловались на плохое школьное питание.

- Сколько вы платите за школьное питание? Кто готовит для детей?

- За питание детей в школе мы платили 60 рублей в день стабильно, хотя в тарифе на сайте школы №10 цена каждый раз разная, то 60, то 50 рублей. Кто готовит – сложно сказать, на сайте школы указано, что формированием меню занимается ООО «Комбинат питания». Ранее эта компания официально организовывала питание для школьников через Госзакупки.

- Вы говорили, что некоторые дети вообще не едят в школе. Учителей совсем не волнует эта проблема?

- О том, что многие детки не кушают в школьной столовой я узнала после этого громкого случая, дети отказывались это кушать.

В нашей школе некоторые учителя прямым текстом говорили: Не нравится – носите свою еду и ешьте. Сейчас, конечно, мы начали общаться со многими родителями на фоне этой конфликтной ситуации. Оказывается, что некоторые родители не имеют возможности из-за низкого достатка своего уровня зарплаты оплачивать школьные обеды. Не все родители такой категории знают о возможности льготного питания.

- Какое сейчас, после публикации второго видео, отношение к вам и вашей дочери со стороны учителей, надзорных органов?

После того, как мы опубликовали видеообращение, в котором мы рассказали о ситуации, дочь боялась идти в школу. Однако она пошла, и все прошло спокойно. С ней поздоровалась директор. Нападки учителей прекратились.

Насчет надзорных органов. после видеообращения на следующее утро к нам приезжала структура МВД, которая занимается вопросами несовершеннолетних, чтобы провести формальный опрос. Весь диалог после публикации второго видео ведется достаточно конструктивно.

- К вам поступали угрозы?

- Никаких угроз нам не поступало.

- Поддерживают ли вас другие родители? Сколько их?

- 25 января после публикации в интернете с макаронами определенная часть родителей, которая присутствовала на пресс-конференции в 10 школе, позволяла себе вести и выражаться в мою сторону достаточно агрессивно! Скорее всего, это связано с боязнью родителей за своих детей, что на их деток будет оказано давление со стороны учителей и администрации школы. Конечно, их можно понять.

- Сейчас школу должны проверят различные службы, а также следователи. Что слышно о их работе?

- Меня с дочкой вызывали в Следственный комитет. Мы дали все необходимые пояснения. Ранее детей опрашивали в школе без присутствия родителей и классного руководителя, родители вообще не были в курсе о данной ситуации, как позже выяснилось, узнали из публикаций в интернете. Насколько это правомерно мне сложно сказать. Я знаю, что прокуратура и Следственный комитет еще проводят проверки по качеству питания в школе №10.

- Как вы считаете, чем может закончиться вся эта история?

- Я надеюсь, что все административные и правоохранительные органы объективно подойдут к данной проверке, и качество питания детей будет соответствовать всем нормам.

- Помимо Кристины у вас ведь еще двое детей. Ходит ли кто-то из них в школу или садик, если да, то как там кормят?

- Моя самая младшая дочь еще в садик не ходит, маленькая. Средняя ходит в другую школу. Во 2 классе учится. Объективно оценить питание ее в школьной столовой пока сложно. Есть небольшие замечания со стороны дочери, то каша сухая, то компот «сухой». Но я надеюсь, что данный пример по 10-й школе заставит всех относится более серьезно к нашим деткам и положительно повлияет на качество питания наших детей в школьных столовых.

Предлагаю администрации города Юрги и активным родителям сформировать группу общественного контроля по мониторингу качества школьного и дошкольного питания.