Сергей Цивилев принял участие в заседании коллегии областного управления МВД

В Кемерове прошло заседание коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области, в котором принял участие и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На коллеги областного управления МВД, которая проходила в Кемерове, были подведены итоги работы за 2018 год. Присутствовал на коллегии и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Прежде всего, он поблагодарил руководителей и весь личный состав за добросовестное выполнение поставленных задач. Особенно он отметил работу по охране общественной безопасности во время массовых праздников. А начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил, что в прошедшем году кузбасские полицейские в целом выполнили поставленные задачи.

- В 2018 году сотрудники органов внутренних дел Кузбасса добились существенного снижения уровня преступности по многим позициям. За каждой цифрой статистики – огромный труд оперативников и следователей, участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников патрульно-постовой службы и ГИБДД, - сказал Игорь Иванов. - Полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время выборов, на праздновании 100-летия Кемерова и 400-летия Новокузнецка, традиционно оказывали содействие коллегам на Северном Кавказе.

К слову, всего за год полицейским поступило почти 575 тысяч сообщений о преступлениях и происшествиях, правоохранитель обеспечивали порядок во время проведения порядка 3,5 тысяч массовых мероприятий на территории всего региона. Сотрудникам органов внутренних дел удалось изъять из незаконного оборота 316 кг наркотиков и почти 300 тонн алкоголя. Более того, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, количество преступных посягательств, зарегистрированных в регионе, сократилось на семь %. Почти на 30 % сократилось количество грабежей и разбоев, на 10 % — мошенничеств.

Сергей Цивилев подчеркнул, что для того, чтобы и в будущем кузбассовцы могли чувствовать себя в безопасности, необходимо, чтобы правоохранительные органы и исполнительная власть находились в тесном взаимодействии.

В 2019 году немало внимания будет направлено на профилактику и раннее выявление наркомании среди учащихся, увеличится число участников «Кибердружины» - подросткам и молодежи будет уделяться особое внимание. Еще одним важным направлением станет работа с отбывшими наказание гражданами. На сегодняшний день заключено более 30 соглашений о трудоустройстве когда-то оступившихся граждан. Наличие работы должно удержать их от совершения новых преступлений.

-Только совместными усилиями мы можем повысить эффективность работы по обеспечению безопасности наших людей на всех уровнях, - заключил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.