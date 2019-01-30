Губернатор Кемеровской области встретился с представителями компании «Эр Ликид»

В Кузбассе станет больше аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используются дома у нуждающихся в помощи пациентов. Договоренность об этом – а также о запуске кислородного блока на базе «Евраз ЗСМК» достигнута на рабочей встрече представителей ООО «Эр Ликид» и администрации области.

Вопрос развития паллиативной помощи на дому актуален для жителей Кемеровской области. Именно об этом шла речь на рабочей встрече в областной администрации. Здесь встретились генеральный директор ООО «Эр Ликид Кузбасс», руководитель бизнес-направления «Здравоохранение» группы компаний «Эр Ликид» в России Дмитрий Кузнецов, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, заместитель губернатора Андрей Панов, начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин, начальник областного департамента промышленности Леонид Старосвет.

В скором времени те, кто нуждается в респираторной поддержке, будут получать своевременную и качественную помощь. Немалую роль в этом сыграет компания «Эр Ликид», которая оказывает респираторную помощь больным в 35 странах мира, обслуживая 1,7 миллиона домашних аппаратов искусственной вентиляции легких.

А вот в распоряжении кузбасских больниц сейчас имеется 10 аппаратов ИВЛ, шесть из которых предназначены для домашнего пользования, а также 54 кислородных концентратора, 50 из которых также могут использоваться дома. В ближайшее время при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, будут приобретены еще два аппарата. Они будут находиться на балансе Кемеровской областной детской клинической больницы и Топкинской районной больницы, а использоваться дома у нуждающихся пациентов. Это поможет существенно облегчить жизни граждан, нуждающихся в респираторной поддержке.

- Для региона важно улучшить условия жизни таких пациентов. С поддержкой аппарата ИВЛ люди могут находиться дома, вести более активный образ жизни, - отметил Сергей Цивилев. - Кроме того, установка специального оборудования на дому позволит освободить место в больнице для других больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

генеральный директор ООО «Эр Ликид Кузбасс» Дмитрий Кузнецов, заместитель губернатора Андрей Панов и начальник областного департамента промышленности Леонид Старосвет. . Фото: АКО

По итогам встречи была создана рабочая группа с целью сопровождения всех этапов реализации регионального пилотного проекта по оказанию респираторной поддержки гражданам на дому. Председатель — Андрей Панов. В состав вошли Анна Цивилева, замгубернатора Елена Малышева, представители компании «Эр Ликид».

Напомним, французская компания «Эр Ликид» является мировым лидером в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о строительстве компанией «Эр Ликид» в Новокузнецке нового кислородного производства на базе «Евраз ЗСМК». Два кислородных блока общей мощностью 90 тысяч кубических метров в час будут поставлять продукты разделения воздуха для технологических нужд, использовать их в области медицины, а также других областях. В новое производство планируется вложить 9,8 миллиардов рублей, а запущены установки будут уже в 2021 году.

Справка КП

Компания «Эр Ликид» была основана в 1902 году. На сегодняшний день она явлсяется лидером в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения.