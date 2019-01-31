2019-01-31T13:27:25+03:00
Общество

До -45 градусов: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в начале февраля

Небольшое потепление придет лишь на следующей неделе
Екатерина РОМАНОВА
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Береги свой нос: в Кузбасс идет мороз. Фото: архив КП.Береги свой нос: в Кузбасс идет мороз. Фото: архив КП.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Традиционные январские морозы обошли стороной Кузбасс, зато уже первый день февраля отметится морозами под -45 градусов. Кстати, зимняя стужа задержится в регионе как минимум на неделю.

- Такое похолодание связано с затоком арктической холодной массы. К нам опускается арктический антициклон, он смешивается с нами сибирским антициклоном. Так как эта воздушная масса очень тяжелая, холода задержатся на несколько дней, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Лишь 5-6 февраля придет небольшое повышение температуры, потом возобновятся морозы. С середины месяца начнется постепенно потепление.

Уже в ночь на пятницу, 1 февраля, столбики термометров опустятся до -45 градусов. При этом в Кемерове ожидается до -41, а на юге области – до 28 градусов. Днем в большинстве районов столбики термометров будут держаться в пределах -25…-30 градусов. На севере области будет холоднее: до -37, а на юге, напротив, теплее: -18…-23 градуса.

В субботу днем осадков не ожидается, ветер будет слабым, а воздух прогреется от -18…-23 градусов по югу до -27…-32 градусов на севере. Ночью же возможны осадки, а столбики термометров будут держаться в пределах -30…-35 градусов, а на севере области и до -40.

В воскресенье днем столбики термометров местами поднимутся до -15 градусов, однако преобладающей температурой по югу будет все же -22…-27 градусов. Ночью похолодает до -32…-37 градусов, и лишь местами будет чуть теплее: около -27 градусов.

Уже в понедельник морозы немного отступят, и температура будет держаться в пределах -20…-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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