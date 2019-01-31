2019-01-31T15:25:36+03:00
Общество

Сергей Цивилев провел совещание по подготовке к Дню железнодорожника

В этом году главные торжества пройдут в Беловском районе
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев осматривает диспетчерский центр. Фото: АКОСергей Цивилев осматривает диспетчерский центр. Фото: АКО
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В четверг губернатор Сергей Цивилев познакомился ходом подготовки к Дню железнодорожника. Основные торжества в 2019 году пройдут на углепогрузочной станции «Проектная», а также АБК шахты имени С.Д. Тихова и железнодорожной станция «Мереть».

Первым пунктом, который осмотрел губернатор, стал высокотехнологичный диспетчерский центр шахты имени Тихова. Суда в режиме реального времени поступают данные о газовом контроле, о состоянии водоснабжения, модульных установках, работе главного вентилятора. Здесь Сергей Цивилев обсудил планы по запуску нового примыкания к станции, которое позволит увеличить погрузку угля до 230 вагонов в сутки. Ввод запланирован на июль.

Также губернатору показали проект благоустройства поселка, который прилегает к станции. В августе в нем появится футбольное поле, зона отдыха и детская площадка. Кроме того, дороги поселка заасфальтируют и проведут в вдоль них освещение

На станции «Проектная» к Дню железнодорожника построят новый пост электрической централизации. Также будут удлиненны существующие и построены новые пути и стрелочные переводы.

На станции «Мереть» губернатору рассказали, что к 2020 году здесь построят новое здание пункта технического осмотра вагонов. На этом будет направлено 110 миллионов рублей. На сам День железнодорожника заложат памятный камень. Еще два здания станции будут реконструированы, внутри создадут более комфортные условия для рабочих.

–Планы по строительству новых объектов и реконструкции уже имеющихся очень серьезные. Уже 1 августа мы увидим первые результаты реализации проектов, — прокомментировал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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