2019-01-31T17:38:24+03:00
Происшествия

В Кузбассе водитель ВАЗа сгорел заживо

Еще двое человек пострадали
Кирилл ЧАЩИН
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После лобового ДТП «Лада» загорелась. Фото: Дмитрий МильченкоПосле лобового ДТП «Лада» загорелась. Фото: Дмитрий Мильченко
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На трассе в Кузбассе после лобового ДТП загорелся ВАЗ. Водитель легковушки погиб на месте, двое его пассажиров – в больнице.

Авария произошла в среду около 20:30 на 89-м километре автодороги БеловоПрокопьевск, сообщили в областном управлении МВД. По предварительным данным, водитель Kia Cerato не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

– В результате аварии 58-летний водитель «семерки» скончался на месте, а двое его пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, – рассказали в полиции.

По словам очевидцев, после столкновения «Лада» загорелась, ее водитель не смог выбраться из кабины и сгорел. Пользователи Сети пишут, что водитель иномарки был пьян.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику может грозить до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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