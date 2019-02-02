Как начинающему стартаперу добиться успеха в Кузбассе

5 и 6 февраля в Кемерово состоится конкурс стартапов Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», организованный Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участники из Кемеровской области и соседних регионов представят свои инновационные проекты экспертам, бизнес-тренерам и инвесторам. Директор компании «Сорбенты Кузбасса» Александр Бервено участвовал в Startup Tour и стал резидентом «Сколково». А теперь он готов поделиться опытом, как подготовить проект к краш-тесту и получить первые инвестиции.

Шаг 1. Запатентуйте свою идею

Прежде чем рассказывать о своей уникальной разработке в СМИ, закрепите за ней право интеллектуальной собственности. В противном случае вы рискуете потерять гениальную идею и не получить за нее ни копейки. Патентные бюро и другие подобные организации помогут разобраться в юридических нюансах.

Шаг 2. Правильно собирайте команду

Каждый член вашей команды должен иметь свои компетенции и полномочия. Благодаря этому вы будете дополнять друг друга, а в командебудет царить дух сотрудничества, а не соперничества. В противном случае после получения первой большой суммы команда может развалитсья. На первом этапе важно соблюдать баланс между тем, насколько вы доверяете человеку, и тем, насколько он профессионал в своей области. Не берите тех, кому не доверяете, даже если они хорошо выполняют свою работу.

Шаг 3. Создайте устойчивую бизнес-модель

Просчитайте каждую мелочь в своем бизнес-плане. Изучите рынок. Проконсультируйтесь с экспертами и финансовыми консультантами. И только тогда выходите к инвестору и показывайте ему свой проект. Инвестора больше всего интересует, какую пользу получает конечный потребитель продукта и какие риски ожидают инвестора. Именно эти риски – для себя, своей команды и компании в целом – необходимо просчитать. Вы должны знать, какие последствия принесет возможный провал. Представьте, что провалились по всем фронтам и начинаете искать выход из самых трудных ситуаций.

Обязательно получите обратную связь от потенциальных потребителей. Будут ли они покупать ваш продукт? Или потребуется его существенная доработка? Сравните продукт с конкурентами, найдите свои преимущества и сегмент рынка.

Шаг 4. Тестируйте вашу бизнес-модель

Когда будете готовы, выходите на мероприятия вроде Open Innovations Startup Tour, участвуйте в бизнес-акселераторах, даже если живете в другом регионе. Только так вы сможете показать свой проект экспертам и реальным инвесторам из разных сфер. Подключайте консалтинговые компании, агентства по привлечению инвестиций, используйте ресурсы технопарков и бизнес-инкубаторов, «Сколково» и государственных фондов. Их экспертиза позволит понять, насколько качественно вы проработали идею. Главное, чтобы этот проект устоял — как правило, после такой проверки вы либо уйдете домой переписывать бизнес-план, либо найдете первые инвестиции.

Шаг 5. Постоянно изучайте рынки и следите за новостями

Важно следить не только за своим рынком, но и за смежными, а также за рынком инвестиций. Нельзя забывать, что эти рынки существуют в разных странах мира, и много актуальной информации написано на английском языке. Также не забывайте о новостях из вашей сферы — иначе откуда вы узнаете о предстоящем конкурсе стартапов в вашем городе? Общайтесь с журналистами: после публикации всегда приходят запросы на продукцию или появляются новые потенциальные инвесторы, которых заинтересовала публикация в СМИ.