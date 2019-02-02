Иней на ресницах: Сергей Цивилев присоединился к морозному флешмобу

В Кузбассе в последние дни царят настоящие сибирские морозы. И если одни кутаются в пледы и греются дома у батареи, то другие смело выходят на улицу и делают морозные селфи – с заиндевевшими ресничками и задорными улыбками. Именно такое селфи появилось на личной странице в Instagram Анны Цивилевой, супруги губернатора Кемеровской области.

- Южная Якутия, привет из морозного, снежного, солнечного Кузбасса. Сегодня -44. Нас не сломаешь, не заморозишь, не согнешь! Россия, вперед! – такую подпись к фотографии сделала Анна Цивилева.

Комментаторы тут же отметили, что в Кузбассе, видимо, открылся филиал Якутии, так как давно не было таких морозов, назвали супругов Цивилевых красавчиками и пожелали держаться: еще чуть-чуть – и наступит весна.

Кузбассовцы также подхватили флешмоб #инейнаресницах и стали размещать свои морозные селфи в соцсетях.

С такими ресницами не поморгаешь! Фото: Instagram Олега Быкова.

- Я провел на улице где-то полчаса, - рассказал Олег Быков. – Чувствую, моргать становится все тяжелее. Решил сделать селфи – и понял, отчего ресницы потяжелели.

Секрет шикарных морозных ресниц прост: выйти на улицу в -40 и погулять с полчасика.

Чуть менее заиндевевшие, но не менее прекрасные «морозные реснички» получились у фотографа из Кемерова Ольги Шаройко и ее сына Глеба. Они всего лишь прогулялись до магазина и обратно и даже успели слегка замерзнуть. Но не сделать селфи они просто не могли!

- Сходить за хлебушком в -34! – так подписала фото Ольга.

"Сходить за хлебушком в -34!" Фото: Instagram Ольги Шаройко.

Суббота, 2 февраля, и вправду выдалась морозной. Настолько, что даже сурок Буся, который живет в музее-заповеднике «Томская писаница», проспал свой собственный праздник. В День сурка он и носа не показал из своей норки. А вот кемеровчанка Лариса со своей собакой морозов не испугались и с утра пораньше вышли на прогулку.

- Вышли на улицу, чтобы понять, что значит - 47 по ощущениям. Ощутили! – прокомментировала фотографию кемеровчанка.

"Вышли на улицу, чтобы понять, что значит - 47 по ощущениям. Ощутили!" Фото: Instagram.

Напомним, ночь с 1 на 2 февраля стала самой холодной не только в этом месяце, но и в этом году и за всю нынешнюю зиму. Из-за морозов даже пришлось отменять часть междугородних автобусов.