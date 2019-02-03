Жители Кузбасса сняли на видео велосипедиста, который в сильные морозы едет по трассе. Мужчина уверяет, что едет на Байкал.

Кузбассовцы сняли видео, на котором запечатлели отчаянного мужчину. Он едет на велосипеде, причем явно издалека: на багажниках закреплены рюкзаки с вещами. Мужчина едет в довольно теплой одежде и в шлеме, надетом на теплую шапку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/689710" frameborder="0"></iframe> Иностранец на велосипеде едет через Кузбасс на Байкал..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Мы находимся на трассе на Белово, -29 градусов, и тут такой прикол: путешественник на велосипеде! – со смесью удивления и восторга комментирует автор видео.

Женщина, снявшая видео, просит велосипедиста остановиться и задает ему вопрос, куда он едет. Тот машет рукой вперед и говорит одно лишь слово: «Байкал!» автор видео восторгается маршрутом велосипедиста и прощается с ним.

Иностранец указывал напраление и говорил: "Байкал!" Фото: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

В соцсетях тут же развернулось бурное обсуждение удивительного путешественника. Как оказалось, в субботу, 2 февраля, автолюбители сфотографировали его выезжающим из Белова, а до этого - непожалеку от Барнаула. Многие задавали вопрос, где именно проезжает отчаянный путешественник, намереваясь пригласить его в гости, отогреть, накормить и сводить в баньку. Часть комментаторов заявили, что по-доброму завидует смелости и отчаянности путешественника и поделились своими мечтами так же куда-нибудь отправиться. Еще Часть комментаторов отметили, что ехать в такие морозы по России – чистой воды безумие. Но большинство сошлось на том, что если им выпадет возможность повстречать велосипедиста, они с удовольствием посадят его в автомобиль, отогреют и окажут всяческую помощь и поддержку.

Отчаянного велосипедиста кузбассовцы повстречали на трассе. Фото: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

Увы, автор видео не сообщает имени путешественника и его маршрута.

К слову, это не первый отчаянный путешественник в Кузбассе. Так, в 2018 году кемеровчане сыграли свадьбу и отправились в велопутешествие на Байкал. Новокузнечане в 2014 году за три месяца объехали Европу. в декабре 2018 году кемеровчане помогли байкерам из Великобритании, отправившимся в кругосветку. А в мае 2017 года новокузнецкие байкеры отогревали рязанца Никиту Буженина, который путешествовал на Памир.