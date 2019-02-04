Есть жертвы: Автобус с туристами из Шерегеша столкнулся с КамАЗом

Минувшей ночью на участке автодороги «Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск» столкнулись автобус, везший туристов из Шерегеша, и КамАЗ, груженый углем. В ДТП погиб один человек.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло 4 февраля в 01:20 на 77-ом километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий- Новосибирск». Автобус Scania вез 50 туристов из Шерегеша, также в автобусе находились два водителя. Уже на территории Тогучинского района неподалеку от села Владимировка случилось дорожно-транспортное происшествие.

- 53-летний водитель пассажирского автобуса «Scania К 400», двигаясь со стороны города Ленинска-Кузнецкого в сторону Новосибирска, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем КамАЗ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. - В результате аварии от полученных травм скончался 49-летний второй водитель автобуса. Пассажиры не пострадали.

Кабина автобуса превратилась в месиво. Фото предоставлено ОАО "Новосибирскавтодор".

Погибший водитель автобуса в момент дорожно-транспортного происшествия находился не за рулем: его смена к тому моменту еще не наступила. От удара уголь, который перевозил КамАЗ, рассыпался по дороге, а кабина автобуса превратилась в месиво, так что он не мог продолжать путь. Тем не менее, все пассажиры смогли добраться до Новосибирска.

- Следом по тому же маршруту ехал еще один автобус этой же компании. Он забрал пассажиров и доставил их в Новосибирск, - рассказала пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова. – На время, когда устранялись последствия ДТП, на этом участке дороги было организовано реверсивное движение

К счастью, ночью движение по дороге было не слишком интенсивное, поэтому пробки не возникло. А уже к 08:25 работники «Новосибирскавтодора» привели дорожное полотно в порядок и движение было восстановлено.

Сейчас по факту ДТП организована доследственная проверка. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.