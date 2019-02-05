2019-02-05T15:34:27+03:00
Общество

Новокузнецк побил свой собственный рекорд по морозам

Зима этого года может стать одной из холодных в истории наблюдения.
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Новокузнецк побил свой собственный рекорд по морозам. Фото: архив КП.Новокузнецк побил свой собственный рекорд по морозам. Фото: архив КП.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Февраль 2019 года богат на экстремальные температуры на территории всего Кузбасса. А в Новокузнецке даже был побит морозный рекорд самой холодной кузбасской зимы 1968-1969 года.

На протяжении уже почти недели ночи в Кузбассе очень холодные, а в в Новокузнецке метеостанции зафиксировали новый температурный ремонт февраля. В 1969 году 10 февраля столбики термометров опустились до -41,8 градуса, а в ночь на 2 февраля этого года – до -42 градусов. И это – несмотря на то, что на юге области температуры более комфортные, чем на севере.

Самые же низкие температуры были зафиксированы в этом году в Яе: 4 февраля здесь столбики термометров опустились до отметки -47 градусов, а в Мариинске в эту же ночь было -45. Однако здесь температурный рекорд февраля 1977 года не побит: тогда метеостанции зафиксировали морозы в -50 и -49 градусов соответственно.

В Кемерове морозы хоть и трещат, но к самым низким зафиксированным отметкам они пока не приблизились: в самую холодную зиму, которая была в 1968-1969 году самой низкой отметкой февраля было -45 градусов, а в 1977 году 2 февраля – 46,6 градусов мороза. В этом же году кемеровская метеостанция зафиксировала лишь -42 градуса.

- В этом году начало февраля идет ниже климатической нормы, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – вообще эта зима может оказаться одной из холодных. Так, в ноябре средняя температура была на 1-2 градуса ниже нормы, в декабре – ниже уже на 7-9 градусов. Январь получился более теплым: средняя температура оказалась выше на 1-3 градуса, а вот на юге области в январе было наоборот холоднее на 1-2 градуса. Какой в целом окажется зима, покажет февраль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: "Наши эмигранты редко добираются до вершины небоскреба, чаще остаются на нижних этажах или на парковке..."
Александр Синельников прокомментировал KP.RU итоги опроса, согласно которым более 40 процентов молодых россиян думают о возможном отъезде из страны
Новости 24
«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка
375 кузбасских школьников и студентов напишут итоговое сочинение
Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций
Сергей Цивилев пообещал поддержать пять победителей регионального Стартап тура
Следователи проверяют сообщения о невыплате зарплаты кузбасским горнякам
100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя
Кемерованин пришел мириться с бывшей сожительницей с ножом
В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению
263 школы и 37 детских садов закрыли на карантин в Кузбассе
В Новокузнецке оштрафовали молодую проститутку
В Новокузнецке ночью полыхала «девятка»
В кузбасском частном детском саду обнаружили радон
31 января состоялось заседание Наблюдательного совета Россельхозбанка
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов
Семь детей и восемь взрослых спаслись из горящей 11-этажки в Новокузнецке
В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав
Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
В Кузбассе на дороге загорелся грузовик
Волонтеры рассказали кемеровчанам о симптомах рака
В Таштаголе девушка взломала торговый центр отверткой
В Новокузнецке мужчина устроил представление, чтобы украсть алкоголь