Новокузнецк побил свой собственный рекорд по морозам

Февраль 2019 года богат на экстремальные температуры на территории всего Кузбасса. А в Новокузнецке даже был побит морозный рекорд самой холодной кузбасской зимы 1968-1969 года.

На протяжении уже почти недели ночи в Кузбассе очень холодные, а в в Новокузнецке метеостанции зафиксировали новый температурный ремонт февраля. В 1969 году 10 февраля столбики термометров опустились до -41,8 градуса, а в ночь на 2 февраля этого года – до -42 градусов. И это – несмотря на то, что на юге области температуры более комфортные, чем на севере.

Самые же низкие температуры были зафиксированы в этом году в Яе: 4 февраля здесь столбики термометров опустились до отметки -47 градусов, а в Мариинске в эту же ночь было -45. Однако здесь температурный рекорд февраля 1977 года не побит: тогда метеостанции зафиксировали морозы в -50 и -49 градусов соответственно.

В Кемерове морозы хоть и трещат, но к самым низким зафиксированным отметкам они пока не приблизились: в самую холодную зиму, которая была в 1968-1969 году самой низкой отметкой февраля было -45 градусов, а в 1977 году 2 февраля – 46,6 градусов мороза. В этом же году кемеровская метеостанция зафиксировала лишь -42 градуса.

- В этом году начало февраля идет ниже климатической нормы, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – вообще эта зима может оказаться одной из холодных. Так, в ноябре средняя температура была на 1-2 градуса ниже нормы, в декабре – ниже уже на 7-9 градусов. Январь получился более теплым: средняя температура оказалась выше на 1-3 градуса, а вот на юге области в январе было наоборот холоднее на 1-2 градуса. Какой в целом окажется зима, покажет февраль.