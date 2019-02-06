В Кузбассе избавляются от долгостроев

По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе проходит масштабная ревизия всех долгостроев и заброшенных строений. В Кемерове и Новокузнецке уже начали сносить опасные постройки.

Быть или не быть

- У нас в Кузбассе любое неиспользуемое строение должно быть приведено в соответствие с региональными строительными нормативами либо демонтировано. Другого не дано, - подчеркивает губернатор Сергей Цивилев.

С осени прошлого года в Кузбассе начали активно выявлять заброшенные объекты. Властями городских администраций были созданы комиссии, которые обследуют строения и дают рекомендации, что с ними делать дальше. Кроме того, на опасные долгострои властям жалуются сами жители региона.

- Брошенный объект является местом, привлекающим детей, которые в силу своего любопытства в поисках места для игр оказываются на стройках, в пустующих домах и так далее. Кроме того, такие дома привлекают бродяг, наркоманов, преступников, использующих их в качестве убежищ, - отмечает заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов. - Необходимо отметить, наличие недостроенных, ветшающих и разрушенных зданий и сооружений обезображивает вид населенных пунктов - улиц, поселков и городов.

По правилам все объекты незавершенного строительства должны быть законсервированы. Это значит, что строительная площадка должна быть огорожена и охраняема, чтобы посторонние не смогли туда зайти. Кроме того, вся «заброшка» должна быть защищена от осадков, ветра и негативного воздействия температуры, чтобы здание не начало разрушаться.

Когда инспекторы находят нарушения в содержании недостроенного дома, они вначале ищут собственника и пытаются на него повлиять. Если собственник не объявляется или не хочет приводить здание в порядок, эти обязанности перекладываются на местные власти.

Под снос

По словам мэра Кемерова Ильи Середюка, в столице Кузбасса комиссия нашла 58 заброшенных строений. 17 из них находятся в муниципальной собственности, 5 - в федеральной, остальные - в частной. Это заброшенные нежилые и административные здания, жилые дома, признанные аварийными. Как отметили в мэрии, пять объектов, которые находились в аварийном состоянии, уже снесли.

В Новокузнецке насчитали 73 долгостроя. Как отмечает мэр города Сергей Кузнецов, в этот список входят здания обанкротившейся компании «Южкузбасстрой». Сейчас власти сносят недостроенное здание по улице Зыряновской, 44. В 1978 году там начали строить гараж для горноспасателей, но дальше стен и перекрытий не ушли. Кроме того, власти потребовали от собственников ряда объектов установить ограждения.

В Прокопьевске сейчас планируется к сносу здание по улице Цикличной. Освободившиеся после сноса земли войдут в парковую зону поселка Северный Маганак. В будущем там планируют построить Дворец культуры.

- Объект, который подлежит демонтажу, должен быть разобран в кратчайшие сроки. Пока демонтаж не произведен, все сооружения должны находиться под охраной для безопасности людей, прежде всего наших детей, - подчеркивает Сергей Цивилев.