Спецкомиссия подготовила отчет о голодных обмороках в кузбасских школах

Готовы результаты расследования, которое проводила спецкомиссия после заявления о фактах голодных обмороков в кузбасских школах, сделанного детским омбудсменом Кемеровской области Дмитрием Кислицыным.

О результатах работы специальной комиссии, которая посетила кузбасские школы, сообщил Николай Мухин, руководитель фракции КПРФ в областном совете Кемеровской области. Он рассказал о том, что в составе комиссии, кроме него, работали несколько парламентариев. Комиссия побывала в пяти или шести школах Белова, Беловского района, Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района, чтобы проверить факты, о которых ранее сообщил на заседании облосовета омбудсмен Кислицын.

- Мы проверяли, действительно ли школьники падают в голодные обмороки. Ни один факт, о которых он говорил, не подтвердился. В каждой школе я как парламентарий задавал вопросы учителям, завучам, мы проверяли медицинские журналы, где записывались все обращения детей – ни один факт в проверенных мной лично школах не подтвердился, - заявил Николай Мухин. - Мои коллеги, котрые также работали в других школах, также не нашли подтверждения фактов голодных обмороков.

Увы, лично убедиться в качестве предлагаемых блюд у парламентариев не было: в тот момент, когда комиссия работала, в школах был объявлен карантин. Однако парламентарий отметил, что задавал многочисленным знакомым вопрос: как их детей кормят в школе? Нареканий на качество еды не было, лишь некоторые отметили, что дети из-за личных предпочтений могут отказываться от тех или иных блюд.

Напомним, скандал, связанный с голодными обмороками, а потом и с качеством еды в школьных столовых разгорелся в январе 2019 года.

Напомним, 23 января, выступая на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, детский омбудсмен озвучил проблему школьного питания. Он сообщил, что к нему поступило несколько просьб о помощи в оплате питания учеников сельских школ – дети не имеют возможности платить за обеды и падают в голодные обмороки прямо на уроках.

Следственный комитет и прокуратура Кемеровской области инициировали проверку сообщений детского омбудсмена. Кроме того, была создана областная комиссия, которая уже озвучила первые результаты проверок питания в школах Кемеровского района – фактов голодных обмороков выявлено не было.

В регионе начала работать горячая линия по вопросам школьного питания. Власти обещают работать адресно, разбираясь в каждой конкретной поступившей жалобе.

А вскоре после этого в социальных сетях появился ролик, сделанный в школе №10 города Юрги. На нем подростки показали тарелки с разваренными макаронами и назвали эту еду собачьей. Здесь общественники также проводили проверку. Качеством предлагаемых в столовой блюд они остались довольны.